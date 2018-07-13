"Pat pat" ile kitap seferberliği başlattılar

Ulubey ilçesinde farklı okullarda 18 yıldır öğretmenlik yapan Çalışkan çifti, kaymakamlık tarafından yürütülen "Kütüphane Her Yerde, Sen Yeter ki Okumak İste'' etkinliğine destek amacıyla köylerdeki çocuklara kitap ulaştırmaya karar verdi.

Bölgenin dağınık ve engebeli arazi yapısının yanı sıra çocukların dikkatini çekebilmek için ulaşımda "pat pat" kullanmaya karar veren çift, aracın kasasına kapalı kitaplık yaptırdı.

Türk bayrağı ve balonlarla süslediler

Çeşitli kütüphanelerden emanet aldıkları yüzlerce kitap ve çocuk dergilerini kitaplığa dolduran Çalışkan çifti, aracı Türk bayrağı ve balonlarla süsledi.

Köydeki işlerinde de kullandıkları "pat pat" ile her gün farklı bir köye giden çift, çocukların yaz tatilinde de kitap okumasını sağlıyor.

Alparslan Çalışkan, yaz tatilinde kitapların kütüphanelerde kalmaması için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Yaz tatilinde, bölgedeki çocukların kitap okuma fırsatı bulamadığını belirten Çalışkan, "Bütün çocuklar aileleri ile köylerine gidiyordu. Çocukların ilçe merkezine dönmeleri de çok zor oluyordu. Bundan dolayı böyle bir işe imza atmak istedik" dedi.

"Çocukların dikkatini çekmeye çalıştık"

Çalışkan, bölgenin arazi şartlarını dikkate alarak "pat pat" olarak da bilinen tarım aracını kullanmaya karar verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tarım aracını kullanmamızdaki bir başka amaç ise olaya biraz renk katmaktı. Biz böyle yaparak çocukların daha fazla ilgisini çekmeyi istedik. Bu kitapları bir otomobilin bagajında ya da kolilerle köy meydanlarına götürdüğümüzde belki dikkat çekmeyebilirdik. Dolayısıyla o dikkatle beraber çocukların okumaya olan meraklarını ön plana çıkarmaya çalıştık. Şimdiye kadar bunda başarılı olduk."

Her gün farklı köylere gittiklerini ifade eden Çalışkan, "Gittiğimiz yerlerde verdiğimiz kitapları ve öğrencileri kayıt altına alıyoruz. Hedefimiz daha çok köye ve öğrenciye ulaşabilmek. Bu işin sonunda bir rapor hazırlayacağız. Eğer veriler olumlu olursa bu çalışmamızı diğer ilçelere de yaymak istiyoruz" diye konuştu.

Çalışkan, yaptıkları bu işi duyan bazı kişilerin kendilerine ulaşarak kitap hediye ettiğini kaydederek, bundan dolayı çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

"Tarım aracını gören çocukların yüzü gülüyor"

Sosyal bilgiler öğretmeni Ayşe Çalışkan ise belgesellerde eşek kullanılarak çocuklara kitap ulaştırıldığını gördüklerini belirterek, "Biz de bölgenin arazi şartlarını dikkate alarak ve işe biraz da farklılık katmak adına tarım aracı kullandık" dedi.

İşe kendi köylerinden başladıklarını anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Nereye kitap götürsek çocukların tepkileri çok güzel oluyor. Okuma yazma bilenlerin dışında okuma bilmeyen çocuklar da kitaplara ilgi gösteriyor. Tarım aracını gören çocukların yüzünün gülmesi ve gözlerinde parıltı bizi çok mutlu ediyor. Çocukların mutlu hallerini görünce yaptığımız için ne kadar doğru olduğunu anladık."

Kaynak: AA