"Parmak bebek" taburcu edildi

Mersin Tarsus'ta bir özel hastaneden yapılan açıklamaya göre, iş makinesi operatörü Serkan Güder'in ev hanımı eşi Deniz Güder, 2'nci çocuğuna 26 haftalık hamileyken sancıları başladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mahmut Güden'in erken doğuma karar vermesi üzerine Güder, sezaryenle 970 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

3 ayda sağlığına kavuştu

"Miraç" adı verilen "parmak bebek", akciğer ve kalbindeki sıkıntı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yaklaşık 3 aylık tedaviyle sağlığına kavuşup 2 kilo 300 gram ağırlığa ulaşan bebek, taburcu edildi.

Annesiyle birlikte kardeşi Miraç'ı almaya gelen 4 yaşındaki Hasan Efe de büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: AA

