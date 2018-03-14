Papağan "Sultan" ile sahibinin ilginç dostluğu

Denizli'deki antik termal havuzda cankurtaran olarak çalışan Ahmet Kıvılcım, bir yakınını ziyaret için gittiği Antalya'da satın aldığı papağanına "Sultan" ismini vererek, evinin çatısında özel bir oda hazırladı.

Evinde iki papağan ile bir muhabbet kuşu ve bir köpeği de bulunan Kıvılcım'ın Sultan ile arkadaşlığı çok farklı oldu.

Omzundan inmeyen papağanıyla araçta gezinti yapan, çarşıda vakit geçiren Kıvılcım, bir süre sonra işe de Sultan ile gitmeye başladı.

Mahalledeki komşu ve arkadaşlarının yalnız görmediği ikili, hafta sonları ise Denizlispor maçlarını tribünden izliyor. Pamukkale ören yerini gezen turistlerin birlikte fotoğraf çektirdiği Sultan, çok sayıda Denizlili tarafından da tanınıyor.

"Yalnız ve huzursuz hissediyorum"

Sultan'ı çok sevdiğini ve ondan ayrı kendisini çok yalnız ve huzursuz hissettiğini anlatan Kıvılcım, papağanın da kendisini çok sevdiğini ancak kıskançlığının sorunlara neden olduğunu söyledi. Kıvılcım, "Eşim Sultan'a bir şey demiyor ama Sultan eşime biraz kızgın. Bizi eşimle yan yana gördüğünde gagalamak ve ısırmak için hamle yapıyor" dedi.

Sultan'ı meyve ve kuruyemişle besleyen Kıvılcım, üzgün ya da mutsuz olduğunda Sultan'ın bunu anladığını, kendisinin de onun ruh halini çözebilir duruma geldiğini söyledi.

İş yerinde turistlerin ilgisinin de Sultan'ı mutlu ettiğini kaydeden Kıvılcım, "Turistler de Sultan'a karşı çok sevecen yaklaşıyor. Sultan, antik havuzun simgesi oldu. O benim için evlat gibi, o kadar çok seviyorum. Sultan'ın canı yandığında benim de canım yanıyor. O benim bir parçam. Asla satmam. Bunu düşünemem bile. Sultan'ı yanımda severek taşıyorum. Görüldüğü üzere o da bu durumdan çok memnun. Bana olan sevgisini beni öperek ve dans ederek gösteriyor" dedi.

Ahmet Kıvılcım, papağanını düzenli olarak veterinere götürüyor. Nazar değmemesi için de sık sık dua ediyor.

Kaynak: AA