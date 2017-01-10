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Paletli ambulans hastaların imdadına yetişti

Amasya'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan 88 yaşındaki diyaliz hastası, kar paletli ambulansla hastaneye taşındı.

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Paletli ambulans hastaların imdadına yetişti
Amasya'nın Taşova ilçesinde kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan diyaliz hastası, kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
 
Kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Korubaşı köyünde oturan diyaliz hastası Sündüz Bulakbaşı'nın (88) fenalaşması üzerine, yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
 
Sağlık ekipleri, Taşova Devlet Hastanesine ait kar paletli ambulansla Bulakbaşı'nın evine gitmek üzere yola çıktı.
 
"Kendi imkanlarımızla bu kış gününde hastaneye gidemeyiz"
 
Yaşlı kadının evine ulaşan ekipler, Bulakbaşı'nı ambulansa taşıdı. Bulakbaşı, buradaki ilk müdahalenin ardından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Yaşlı kadının oğlu Rıdvan Bulakbaşı, ekiplere teşekkür ederek, "İlçeye yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Korubaşı köyünde yaşıyoruz. Annem diyaliz hastası ve rahatsızlandı. Devletimizden Allah razı olsun, bize bu imkanları verdiği için. Kendi imkanlarımızla bu kış gününde hastaneye gidemeyiz" dedi.
 
 
Etiketler: paletli ambulans, Amasya
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