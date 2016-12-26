Palandöken yılbaşı için hazır

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Karadaş: "Yılbaşı gecesi, kayak gösterileriyle kayak festivalleriyle gece kayağıyla dolu dolu bir gece geçiriyoruz. Güzel bir yılbaşı tatili geçirmek isteyenleri buraya bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Polat Otel Genel Müdürü Kanber: "Yılbaşı için Rusya'dan 2 uçak turist gelecek. İran'dan, Polonya'dan ve Türkiye'nin birçok kentinden misafirlerimiz yılbaşını Palandöken'de geçirecek. Onlar için hazırladığımız sürprizler var." dedi.

Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerine sahip olan Erzurum, yerli ve yabancı turistler için bu yıl farklı ve zengin bir eğlence paketi hazırladı.

Unutulmaz bir yılbaşı gecesi

Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerinin yapılacağı Palandöken Kayak Merkezi'nde, çok sayıda sanatçı da dağda hizmet veren otellerde sahne alarak yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

Erzurum’da turistlere kayak zevkinin yanı sıra cağ kebabı, kadayıf dolması ve kesme çorbası gibi yöresel lezzetler ve birçok eğlence programı da sunulacak.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi İshak Karadaş, yılbaşında eşsiz bir tatil geçirmeleri için herkesi Erzurum'a beklediklerini söyledi.

Yılbaşı gecesinin Erzurum’da geçirilmesinin, her zaman çok ayrıcalıklı bir tatil olduğunu belirten Karadaş, şöyle konuştu:

“Gerçekten yılbaşı burada muhteşem geçiyor. İlimizdeki kayak merkezi konumu ve özelliği itibarıyla kayakçılara eşsiz güzellikte kayak yapma imkanı sunuyor. Kar kalitesi ve 24 özel pistiyle hizmet verdiğimiz kayak merkezimizde ayrıca lüks otellerle tatilcilere eşsiz bir tatil imkanı sunuyoruz. Yılbaşı gecesi, kayak gösterileriyle kayak festivalleriyle gece kayağıyla dolu dolu bir gece geçiriyoruz. O nedenle güzel bir yılbaşı tatili geçirmek isteyenleri buraya bekliyoruz."

Erken rezervasyon fırsatı

Yılbaşında otellerdeki doluluk oranlarının her zaman yüzde 100'e ulaştığına dikkati çeken Karadaş, yılbaşı tatilini kentte geçirmek isteyen tatilcilerin uygun fiyata yer bulabilmek için rezervasyonlarını son güne bırakmamalarını tavsiye etti.

Karadaş, kentin kayak dışında sunduğu imkanlarla Erzurum'a gerek yılbaşı, gerekse kış tatili için gelen herkesin büyük bir memnuniyetle ayrıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada artık sadece kayak yok. Burada buz hokeyi, buz pateni pistlerimiz ve salonlarımız var. Gelen misafirlerimiz buradan da faydalanabilir. Artık Erzurum bu konuda bir marka oldu. Kış sporlarıyla ilgili her türlü aktivite mevcut. Misafirlerimizin istediği sporlardan faydalanmasına yardımcı olunuyor.

İklimi soğuk insanı sıcak şehir

Yine Erzurum'un iklimi soğuk ama insanları çok sıcakkanlıdır. Buraya tatil için gelen misafirlerimiz, eşsiz yöresel mutfağımızdan da faydalanabiliyor. Misafirlerimiz, buranın cağ kebabını, kadayıf dolmasını yiyip, daha sonra da kayağını yapıp, buranın tadını çıkaracak. Bu yüzden bütün misafirlerimizi Erzurum'a bekliyoruz."

Rusya, İran ve Polonya'dan kafileler, yılbaşı için Erzurum'a gelecek

Kentteki Polat Otel Genel Müdürü Bora Kanber ise Erzurum'a hizmet veren bir otel olarak Aralık ayının ilk gününden itibaren yaptıkları suni karlama sistemiyle pistlerini kayağa hazır hale getirdiklerini hatırlattı.

Bu yıl Rusya ile normalleşen ilişkiler nedeniyle yeni yıldan umutlu olduklarına işaret eden Kanber, "Yılbaşı için Rusya'dan 2 uçak turist gelecek. İran'dan, Polonya'dan ve Türkiye'nin bir çok kentinden misafirlerimiz yılbaşını Palandöken'de geçirecek. Onlar için hazırladığımız sürprizler var. Yılbaşı gecesi kayak hocalarımızın meşaleyle pistten indiği kayak şovları olacak. Havai fişek gösterileri yapılacak ve İstanbul'dan gelecek bir ekip ise müzik yapacak. Dansözümüz ve bar ekibimiz var. Yani buraya gelen her misafiri eğlendirip kafalarında çok güzel bir Erzurum'un kalması için her türlü çalışmayı yapıyoruz." diye konuştu.

Kanber, Palandöken'e hizmet veren bir otel olarak her zaman dağın menfaatini düşündüklerine değinerek, tek amaçlarının insanların Palandöken'i ve Erzurum'u tanıması olduğunu sözlerine ekledi.