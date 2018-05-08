Palandöken, mayıs ayında karla kaplandı

Gece hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğü bölgede, yaklaşık 3 bin 200 metre yükseklikteki Ejder Tepesi ve yüksek sıradağlarda kar yağışı etkili oldu.

Palandöken Dağı ve kent çevresindeki yüksek tepeler, mayıs ayında yağan kar ile beyaza büründü.

Bahar dolayısıyla açan çiçeklerin kar altında kaldığı yörede büyükbaş hayvanların da yiyecek ot araması dikkati çekti.

Ülkenin en önemli kayak merkezlerinden birinin bulunduğu Palandöken Dağı'ndaki 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi'nin tamamen beyaza bürünmesi özellikle Erzurum'a kent dışından gelen vatandaşların ilgisini çekti.

"15 yıl sonra ilk kez kar gördüler"

Bir yakınının mezuniyeti dolayısıyla Antalya'dan Erzurum'a gelen Zülküf Doğan, "Geçen hafta Antalya'da 30 derecenin üzerinde hava sıcaklığı vardı ve haftalardır denize giriyoruz. Bu kadar iklim farkı olması bizi gerçekten heyecanlandırdı. Türkiyemiz böyle bir yer, dört köşede dört iklim. Benimle gelen kardeşlerim var ve Antalya'da yaşadıkları için 15 yıl sonra ilk kez kar gördüler, bu çok şaşırtıcı ve heyecan verici şey" dedi.

Kaynak: AA