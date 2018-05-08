  • 08 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.3
    EURO 5.098
  • BIST 99140.01
    ALTIN 180.611
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Palandöken, mayıs ayında karla kaplandı

Palandöken, mayıs ayında karla kaplandı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birinin bulunduğu Erzurum Palandöken Dağı, yaz mevsimine sayılı günler kala yağan karla beyaza büründü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Palandöken, mayıs ayında karla kaplandı

Gece hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğü bölgede, yaklaşık 3 bin 200 metre yükseklikteki Ejder Tepesi ve yüksek sıradağlarda kar yağışı etkili oldu.

Palandöken Dağı ve kent çevresindeki yüksek tepeler, mayıs ayında yağan kar ile beyaza büründü. 

Bahar dolayısıyla açan çiçeklerin kar altında kaldığı yörede büyükbaş hayvanların da yiyecek ot araması dikkati çekti.

Ülkenin en önemli kayak merkezlerinden birinin bulunduğu Palandöken Dağı'ndaki 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi'nin tamamen beyaza bürünmesi özellikle Erzurum'a kent dışından gelen vatandaşların ilgisini çekti.

"15 yıl sonra ilk kez kar gördüler"

Bir yakınının mezuniyeti dolayısıyla Antalya'dan Erzurum'a gelen Zülküf Doğan, "Geçen hafta Antalya'da 30 derecenin üzerinde hava sıcaklığı vardı ve haftalardır denize giriyoruz. Bu kadar iklim farkı olması bizi gerçekten heyecanlandırdı. Türkiyemiz böyle bir yer, dört köşede dört iklim. Benimle gelen kardeşlerim var ve Antalya'da yaşadıkları için 15 yıl sonra ilk kez kar gördüler, bu çok şaşırtıcı ve heyecan verici şey" dedi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: palandöken dağı, Kış, Kayak, kar, erzurum
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER