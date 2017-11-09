  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Özel harekat polislerinden çocuklara 'özel' ilgi

Özel harekat polislerinden çocuklara 'özel' ilgi

Diyarbakır Hazro'da terörle amansız mücadele veren özel harekat polisleri, görev yaptıkları yerlerde kurdukları sıcak diyaloglarla çocuklara devletin gülen yüzünü gösteriyorlar.

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Özel harekat polislerinden çocuklara özel ilgi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde görev yapan özel harekat polisleri devriye gezerken karşılaştıkları çocuklara özel ilgi gösteriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle ve suçluyla amansız mücadeleyi sürdüren özel harekat polisleri, görev yaptıkları yerlerde halka ve çocuklara, kurdukları sıcak diyalogla devletin gülen yüzünü gösteriyor.

Polisler kimi zaman çocuklarla futbol maçı yaparken kimi zaman onlarla sohbet ederken kimi zaman da çocukların başını okşarken kameralara yansıyor.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Hazro ilçesinde devriye gezerken çocuklarla güzel diyaloglar kuruyor.

Zırhlı araçlardan inen polisler çocuklarla oyun oynadı

Görevlerini yerine getirirken çocukların da gönlünü kazanmak için çaba sarfeden polisler, sokaklarda gördükleri çocuklara çikolata ve bisküvi dağıtıyor.

Yine bir devriye görevi sırasında bir çocuğun kendilerine el sallaması üzerine zırhlı araçlardan inen polisler çocuklarla oyun oynadı.

Yanlarında bisküvi ya da çikolata olmadığı için çocuğa bir şey ikram edememenin üzüntüsünü yaşayan polisler, bir daha aynı durumla karşılaşmamak için araçta çikolata ve bisküvi bulundurmaya karar verdi.

İlçe sokaklarında gezerken gördükleri çocuklara ikramda bulunan polisler, çocukların kısa sürede ilgi odağı oldu.

Polisleri gören çocuklar da onlara sevgi gösterilerinde bulunuyor, selam duruyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Diyarbakır, hazro, Terörle Mücadele
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