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Buradasınız : » » Özçekim merakı yüzünden hayatını kaybetti

Özçekim merakı yüzünden hayatını kaybetti

Şanlıurfa Kalesi'nde özçekim yapmak isterken 50 metre yükseklikten düşen Halil Dağ, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Şanlıurfa'da esnaflık yapan ve tatil dolayısıyla tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezen Halil Dağ (38), beraberindeki 3 arkadaşıyla özçekim yaptı.

Daha sonra arkadaşından kendisini Şanlıurfa manzarasını arkasına alarak zıplarken çekmesini isteyen Dağ, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

Ağır yaralanan ve ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan 8 çocuk babası Dağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dağ'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

"Kazasız yıl" dilemişti

Dağ'ın bugün doğum günü olduğu ve olaydan 3 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yılımızın kazasız, belasız, savaşsız, huzurlu, mutlu, sağlıklı, sıhhatli, bereketli, bol kazançlı bir yıl geçirmesi dileğiyle. Allah'a emanetsiniz, selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandığı görüldü.

Dağ'ın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından merkez Eyyübiye ilçesinin Abdurrahman Dede Mahalesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Bir başka özçekim kazası da Adana'da yaşandı

Baraj kapakları kapanan Seyhan Nehri'ne girerek özçekim yapmak isteyen İbrahim Çakmak, kapaklar açılınca boğulma tehlikesi atlattı.

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine kapaklar tekrar kapatılarak İbrahim Çakmak kurtarıldı. 

Kaynak: AA /TRT Haber

Etiketler: özçekim
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