Oyuncaklarını Halepli çocuklara gönderdiler

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda başlatılan kampanya kapsamında toplanan oyuncak, gıda, battaniye ve giyim malzemeleri Halep'e gönderildi.

Haliliye Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, içerisinde oyuncakların ağırlıklı olarak bulunduğu yardım kolileri, 2002 Vakıflar İlkokulu bahçesinde tıra yüklenerek bölgeye yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Kaymakam Ali Yılmaz'ın talimatıyla başlattıkları kampanyaya öğrencilerin destek verdiğini belirterek, onlarla gurur duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerin oyuncaklarını savaşın ortasında kalan kardeşlerine göndererek büyük bir fedakarlık örneği sergilediklerini vurgulayan Vural, şunları belirtti:

"İmkanlarımız dahilinde Halep’te savaşın ortasında kalan çocuklar ve aileleri için bir şeyler yapmak istedik. Gıda, giyim, battaniye dışında çocuklarımız oyuncaklarını hediye ettiler. Biz de onları elimizden geldiğince düzgün bir şekilde paketleyerek yardım tırına doldurup Halepli kardeşlerimize gitmek üzere yola çıkardık. Allah emeği geçenlerden razı olsun." AA