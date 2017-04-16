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Oy kullanmaya atıyla gitti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanmaya atıyla gelen bir kişi, ilgi odağı oldu.

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Oy kullanmaya atıyla gitti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanmaya atıyla gelen bir kişi, ilgi odağı oldu.

Şerif Dağlıoğlu adlı vatandaş, oyunu kullanmak için İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'na "Manas" adlı atıyla geldi. 2138 No'lu sandıkta oy vermek için 5 yaşındaki yeğeni İbrahim Şimşek'i de yanına alan Dağlıoğlu, atını çok sevdiğini, birçok yere atı ile gittiğini söyledi. Dağlıoğlu, “Vatandaşlık görevimi yerine getirmeye geldim. 'Manas' benim atımın adı. Gidebileceğim her yere onunla birlikte gidiyorum. Bugün de burada güçlü bir Türkiye için yeğenimle birlikte oyumu kullanmaya geldim. Güçlü ve büyük Türkiye için, istikrar ve istikbal için oyumuzu kullandık” açıklamasında bulundu.

Oyunu kullanan Şerif Dağlıoğlu, atı "Manas" ile birlikte vatandaşların meraklı bakışları arasında okulun bahçesinden ayrılarak uzaklaştı.

Etiketler: hatay, İskenderun, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması, halk oylaması, Şerif Dağlıoğlu
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