Ovakorusu'ndaki ayılara 15 yıldır 'bebek gibi' bakıyor

Sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları için kurulan barınak, 2011 yılında Bursa 2. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde yer alıyor.

Barınağa ülkenin dört bir yanından yaralanan ve annesiz kalan yavru ayılar getiriliyor.

Ayı barınağında 15 yıldır bakıcı olarak çalışan 53 yaşındaki İbrahim İbil, ayıların her birine şefkatle yaklaşıyor.

Barınak yakınlarında bulunan Boğazköy Mahallesi'ndeki yaşayan İbil, her sabah traktörüyle 81 ayının yaşadığı merkeze geliyor.

Merkeze geldiğinde çevre kontrolü yapan İbil, ilk olarak doğada annesini kaybetmiş ve barınağa getirilmiş yavrularla ilgileniyor. Bal, süt ve kefir karışımından oluşan içecekler hazırlayan İbil, yavru ayıları biberonla besliyor.

Küçük ayılarla oyunlar da oynayan İbil, daha sonra yetişkin ayıların bulunduğu bölüme geçiyor. İbil, kendisini görünce tel örgüler etrafında toplanan ayıları, meyve, et ve balıkla besliyor.

Odun fırınında meyveli ekmek

Aynur İbil de, eşi İbrahim İbil'e yiyecek hazırlanması konusunda yardım ediyor.

İbil çifti, özel fırında hazırladıkları içinde çeşitli meyvelerin de olduğu, besin değeri yüksek ekmekleri ayılara veriyor.

İbrahim İbil, bir yakının tavsiyesi üzerine girdiği işinde ilk başlarda çok çekindiğini, zamanla alıştığını söyledi.

Çiftçi ailede büyüdüğünü, hayvanları sevdiğini ifade eden İbil, şunları anlattı:

"Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yavru ayılara, bal ve sütten oluşan karışımlarla 2 yaşına kadar anne şefkatiyle bakıyorum. Annesi nasıl bakıyorsa burada da aynı bakılıyor. Ayılar beni gördüklerinde mutlu oluyor. Ses tonumu tanıyorlar. Büyüğü de küçüğü de çağırdığımda yanıma geliyor. Sabahtan geldiğimde, seslendiğim zaman hepsi bana bakar. Çağırdığım zaman peşimden gelirler. Yiyecek atarken yanaşamayanlar elini kaldırır, adeta 'at' derler. Çevre temizliği de yapsam beni her zaman takip ederler. Bugüne kadar buraya bebekken gelip de elimde büyüyen 50'yi aşkın ayı var. Onlarla sürekli beraberiz. Bana karşı bir tepkileri yok, daha çok sevgileri var. Ben de onları çok seviyorum."

Yavru ayıların karakteristik özelliklerinin, büyüyünce de aynı şekilde devam ettiğini belirten İbil, "Burada farklı davranışlara sahip ayılar gördüm. Daha insancıl, daha yakın, bebek gibi ağlayanı da gördüm. Hepsine itinayla baktım, bir bebek gibi. Çocuklarıma bakmadım bebek ayılara baktığım kadar" dedi.

Kaynak: AA