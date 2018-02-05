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Otomobilin çarptığı yavru tilki tedavi altına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan tilki yavrusu, tedavi altına alındı.

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Otomobilin çarptığı yavru tilki tedavi altına alındı

Bozüyük-Bilecik karayolunda yaralı bir tilki yavrusu gören vatandaşlar, durumu Bozüyük Belediyesi yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen veteriner ekibi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandığı belirlenen tilki yavrusuna ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık taramasından geçirilen ve iç kanaması olduğu öğrenilen tilki yavrusu, daha sonra Bilecik Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Burada bakıma alınan yavru tilkinin bir ay sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Merkez Müdürü Nedret Avcı, "Yavru tilkiye Bozüyük'te araba çarpmış, barınağımıza getirildi. Vücudunda bazı kırıklar tespit edildi. Yaralarına dikiş yapıldı, ilaçlar verildi. Kırığı alçıya aldık. Bir ay sonra da tabiata salınacak. Şu anda durumu iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: yavru tilki, bozüyük, bilecik
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