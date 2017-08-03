Otomobili güvercin kafesine çevirdi

Tokat’ta kullanılmayan bir otomobili güvercin kafesine çeviren esnaflar, otomobile “1.8 turbo dizel güvercin kafesi” adını verdi.
Ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu, yol kapandı
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'Fındığı dalından toplamayın' uyarısı
Telefonu sayesinde kurtulan askere Cumhurbaşkanı'ndan yeni telefon
Protein eksikliği belirtilerini hafife almayın
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Rüzgar enerjisi YEKA ihalesi sonuçlandı
'Rüzgar enerjisi ihalesi ile bir dünya rekoru kırıldı'