  • 04 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Otomobil tutkunları bu fuarda buluşuyor

35'ten fazla üreticinin 600'ü aşkın yeni aracının sergilendiği başkentin en önemli otomobil fuarı olan Washington Auto Show, on binlerce otomobil tutkununu bir araya getiriyor.

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Otomobil tutkunları bu fuarda buluşuyor

ABD'nin başkenti Washington'da bu yıl 75.si düzenlenen ve Kuzey Amerika bölgesinin en önemli otomobil fuarları arasında gösterilen Washington Auto Show, on binlerce otomobil tutkununu bir araya getiriyor.

Kapılarını 27 Ocak'ta ziyaretçilere açan ve Walter E. Washington Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara ülke içinden ve dışından çok sayıda ziyaretçi katılıyor.

35'ten fazla üreticinin 600'den fazla yeni araçla katıldığı fuarda, çok sayıda araca yılın en iyileri kategorilerinde ödüller verilecek. Özellikle çevre dostu elektrikli modellerin yoğun ilgi gördüğü gözlemlenirken, lüks otomobil markalarının son model araçları da meraklıların büyük beğenisini topladı.

Ziyaretçilere bazı araçları test etme imkanı da sunulan fuar alanında tanıtıcı birçok etkinlik yapılıyor.

75. Washington Auto Show 2 Şubat Pazar akşamına kadar gezilebilecek.

Etiketler: washington auto show, otomobil fuarı, lüks otomobiller, 75. Washington Auto Show
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