Otomobil kullanamayınca oyuncaktan koleksiyonunu yaptı

Otomobil fabrikasında işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan 55 yaşındaki iki çocuk babası Mehmet Koparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1985'te girdiği direksiyon sınavında yaşadığı otomobil kullanma korkusunun bugüne kadar artarak devam ettiğini söyledi.

Korkusu nedeniyle direksiyon başına geçemediğini anlatan Koparan, içindeki otomobil sevgisini ise kaybetmediğini dile getirdi.

Koparan, 17 yıl önce doğan ilk çocuğuna oyuncak otomobil aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Oyuncak arabalar çok hoşuma gitti. O tarihten sonra sürekli oyuncak araba almaya başladım. 5, 10, 15 derken sayı her geçen gün arttı. 17 yılda 600 oyuncak otomobilim oldu. Hanımla bu nedenle çok kavga ettim. 'Bütün paranı bunlara yatırıyorsun' diye çok kızıyordu ama oyuncak gördüğüm zaman dayanamıyordum. Bende olmayan arabaları gördüğümde, o arabalara heyecanla bakıyordum. Sonra aynı oyuncak arabayı bir şekilde bulup alıyordum. Türkiye'de bulamadıklarımı yurt dışında yaşayan akrabalarımızdan getirtiyordum."

Evinin iki odasını oyuncakları için ayırdığını anlatan Koparan, günün büyük kısmını koleksiyonuyla ilgilenerek geçirdiğini bildirdi. Koparan, "Onları silerim, kontrol ederim, düzenlerim. Onlara bakmaktan ve oynamaktan çok mutlu olurum." dedi.

Oyuncak otomobilin yanı sıra pul koleksiyonu olduğunu ifade eden Koparan, yaklaşık 3 bin 500 puldan oluşan koleksiyonunu her geçen gün geliştirdiğini söyledi.