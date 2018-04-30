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Otizmli ikiz kardeşler 7 madalya kazandı

Aksaray'da yaşayan otizmli tek yumurta ikizleri İsmail ve İbrahim Arık kardeşler, Özel Sporcular Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

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Otizmli ikiz kardeşler 7 madalya kazandı

Yüzme antrenörü Ramazan Köksal, Kırşehir'de düzenlenen şampiyonaya otizmli kardeşler İsmail ve İbrahim Arık'ın çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Şampiyonada İsmail ve İbrahim Arık kardeşlerin çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Köksal, şunları anlattı:

"Kırşehir'de düzenlenen yarışmayı, sporcularımız 1 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak çok iyi bir derece elde etti. Başarılarından dolayı sporcularımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarımızı daha da ilerleterek ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceler elde etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Arık, İbrahim Arık, Aksaray
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