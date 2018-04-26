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Otizmli çocuklar uçurtma şenliğinde bir araya geldi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, otizme dikkat çekmek amacıyla Mogan Parkı'nda uçurtma şenliği düzenledi.

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Otizmli çocuklar uçurtma şenliğinde bir araya geldi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından otizme dikkat çekmek için Mogan Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Çocuklar öğretmenlerinin yardımıyla, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'la uçurtma uçurdu.

İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi Şube Müdürü Derya Aksu Bayram, insanları otizm konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda, otizmin ne olduğu ve otizmli çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda eğitimler veriliyor.

"Bunlarla beraber farklı etkinlikler de yapıyoruz. Uçurtma şenliğini, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Otizm Vakfı ve Otizm Spor Eğitim Merkezi ile düzenledik. Bu tür etkinliklerle otizmli çocukların sosyal ortamda bulunmalarını sağlamak ve insanların otistik çocuklarla ilgili önyargılarını kırmak istiyoruz."

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan da, otizmin çocuklarda ilk 18-36 aylıkken tespit edilmesi gerektiğini söylüyor.

"Hayattayken çocuklarımıza bakabiliyoruz ama biz öldükten sonra da güzel bir yaşam sürsünler istiyoruz. Devletimizden, anne ve babaların acil durumlarda bir yere gideceği zaman otizmli çocuklarını bırakabileceği özel misafirhaneler yapmasını istiyoruz. Kamu bize daha fazla destek verirse, birlikte daha güzel işler başarabiliriz."

Otizmli çocuklar uçurtma şenliğinde keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: uçurtma şenliği, otizm, Mogan Parkı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
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