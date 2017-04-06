Otizmli çocuklar için kurul oluşturuluyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, otizmli çocuklar için gerçekleştirilmesi taahhüt edilen çalışmaların hayata geçirilip geçirilmediğinin takibi amacıyla özel bir kurul kurulacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde otizmli çocukların eğitimi, sosyal hayattan kopmadan yaşamını sürdürebilmesi ve ailelerinin gerek iş gerekse ev yaşamında desteklenebilmesi için gelecek dönemde birçok yeni uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan "Türkiye'de Otizm, Sorunlar, Beklentiler, Çözüm Önerileri" raporunu dikkate alarak 3 Aralık 2016'da "Oti·zm Spektrum Bozukluğu olan Bi·reylere Yöneli·k Ulusal Eylem Planı"nı yayımlayan Bakanlık, bu plan kapsamında ailelerin bilinçlendirilmesinden eğitim sisteminde otizmli çocuklara yönelik düzenlemeler yapılmasına ve bu durumdaki çocukların toplumsal hayata kazandırılmasına yönelik faaliyetleri yürütecek.

2016-2019 yıllarını kapsayan, 7 öncelik ve 65 tedbirin bulunduğu eylem planıyla sürekli bakıma ihtiyacı bulunan otizmli çocuklar için halihazırda sadece annelere sağlanan erken emeklilik hakkının, 5510 sayılı kanunda yapılacak yasal düzenlemeyle çocukların bakımını üstlenen babalar ile bakmakla yükümlü olan diğer kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor.

Kurul oluşturulacak

Bakanlık, eylem planı kapsamında belirlenen tedbirlerin ve uygulamaların hayata geçirilip geçirilmediğini denetlemek üzere Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile otizmle ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir kurul oluşturacak. Bu kurulun toplantılarına eylem planında yer alan diğer sorumlu kurum ve kuruluşlar da davet edilecek.

Kurul, otizmli çocuklar ve bireylere yönelik hazırlanan, 65 yeni tedbirin yer aldığı ulusal eylem planındaki uygulamaların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için denetim ve takip görevini üstlenecek.

Ayrıca eylem planında yer alan sorumlu kurum ve kuruluşlar, bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklara 6 ayda bir sorumlu oldukları eyleme ilişkin yürütülen faaliyetler ve gelişmeler konusunda rapor sunacak.

Otizmli çocuklara özel bakım modeli

Bakanlıkça yaklaşık 2 yıl önce ilk adımı atılan "Bakım Evlerindeki Otistik Çocuklar İçin Rehabilitasyon Modeli Oluşturulması-Kısa Süreli Ulusal Bireysel Danışmanlık Projesi" kapsamında Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan otizmli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik özel bir bakım modeli oluşturacak.

İstanbul'da Bakanlığa bağlı olan ve tamamen otizmli bireylerin bulunduğu "İstanbul Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi" ile merkeze bağlı "Umut Evi"nde pilot olarak başlatılan projenin sonuçlarına göre uygulama, kuruluşların tamamında yaygınlaştırılacak.

Öte yandan otizmli bireylere yönelik diğer engelliler için de uygulanan gündüzlü bakım, misafir bakım hizmetleri ile evde bakım desteği sağlayan Bakanlık, otizmli çocuğu bulunan ailelere, aynı zamanda farkındalık oluşturma amaçlı seminerler ve eğitim kitapları ile ulaşıyor.