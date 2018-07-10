Otizmli Barbaros'un dikkat çeken ezber yeteneği

Eyüpsultan’da yaşayan 28 yaşındaki Barbaros Yıldırım, otizmli olarak dünyaya geldi.

Büyük bir çabayla okumayı öğrenen Yıldırım, gazete, kitap ve dergilerdeki yazıları aklında tutabilmesiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (ESER) eğitim gören Barbaros, küçük yaşlardan beri okumaya olan ilgisi ve hızlı kavrama kabiliyeti sayesinde birçok şeyi ezberlemeye başladı. Eğitim aldığı merkezde de birçok eğitime katılan Barbaros, darbuka çalıyor, seramik boyamaları yapıyor.

EKPSS’de 325'inci oldu

Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle engelini aşan Barbaros, Türkiye’nin 81 ilinde yer alan tüm ilçelerin isimleri, ülkelerin başkentleri, para birimleri gibi birçok bilgiyi de ezberledi.

Otizmli genç, engelli öğrencilerin girdiği EKPSS’de de 59 bin kişi arasından 325'inci olduğunu ifade etti.

Barbaros, Türkiye’de yer alan bir ilçenin adı söylendiğinde kaç tane ve nerelerde olduğunu hemen söylerken annesi ise çevresinin Barbaros’u “farklı çocuk” olarak ilan ettiğini belirtti.

“Okuduklarımın hepsi aklımda kalıyor”

Okuduğu bilgileri kolayca aklında tutmasıyla dikkat çeken Barbaros Yıldırım, “Türkiye’deki bütün illerinin ilçelerini biliyorum. Coğrafi özelliklerini, nelerle uğraştıklarını, ülkelerin başkentlerini, para birimlerini bir de yazarların hayatını biliyorum. Dikkatimi vererek okuyorum, sürekli ansiklopedilere bakıyordum onun sonucu kaldı. Okuduklarımın hepsi aklımda kalıyor. Eski ansiklopediler vardı evimizde onlardan görmüştüm, ilgim oradan geliyor. Ereğli Türkiye’de 3 tane var. Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Konya Ereğli, Zonguldak Ereğli, Erbağ İlçesi bir tane var oda Tokat ilinde. Kimi ilçelerden bir tane kimi ilçelerden 2 tane var. Gölbaşı 2 tane var Ankara ve Adıyaman’da. Annem bunları ezberlememe şaşırdı ama güzel buldu” dedi.

“Barbaros’u farklı çocuk olarak ilan ediyorlar”

Barbaros’un küçük yaşlardan beri okumaya meraklı olduğunu ve okuduğu notları unutmadığını ifade eden anne Hacer Yıldırım, “Barbaros bir ansiklopedideki istediği bilgiyi okursa bir daha onu unutmuyor, hafızasına yerleşiyor. Barbaros’u farklı çocuk olarak ilan ediyorlar. Barbaros, diğer otizmli çocuklardan gerçekten farklı, ezberlediği her şeyi çok güzel hafızasında tuttuğu için herkes hayretle karşılıyor” diye konuştu.

“Okuduğunu, gördüğünü kesinlikle unutmuyor”

Barbaros’un merkeze gelen otizmli öğrencilere göre çok özel yetenekleri olduğunu dile getiren Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER) Sorumlusu Ebru Akgül, “Okuduğunu, gördüğünü kesinlikle unutmuyor. Hafızası çok güçlü, bu konuda çok başarılı. Diğer otizmli çocuklarla iletişim kurulamıyor ama Barbaros bu konuda çok iyi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA