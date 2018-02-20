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Buradasınız : » » ÖSO mensupları, YPG/PKK'dan kurtarılan köydeki çocuklarla top oynadı

ÖSO mensupları, YPG/PKK'dan kurtarılan köydeki çocuklarla top oynadı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Marseva köyü, YPG/PKK'dan temizlendi.

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ÖSO mensupları, YPG/PKKdan kurtarılan köydeki çocuklarla top oynadı

Afrin’in kuzeyinde bulunan Şiran bölgesindeki köylerden biri olan Merseva’da ÖSO askerleri çocuklarla top oynadı. Onlara tatlı ve giyecek ikram etti.

Bir köylü, ÖSO’nun kendilerini PKK/YPG zulmünden kurtardığını söyledi. Kendisine yaşadıklarının neler olduğu sorulan köylü, PKK/YPG’nin hürriyetlerini kısıtladıklarını ve zor şartlar içinde yaşadıklarını söyledi. 

“Başka ne diyeyim ki? Burada zulüm vardı. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Allah bize Özgür Suriye Ordu'sunu gönderdi ve bu paralı milislerden bizi kurtardı” diyen bir köylü, Ömer Semu, Ubeydat, Uzri, Hıy Oğlu, Çoban Tepesi, Kala, Şeltah ve İkidam Köylerinin kurtarıldığını ifade etti.

Köylü, “Allah sizi ve çalışmalarınızı mübarek eylesin. Allah sizi ve bütün Suriye gençlerini korsun. Teröristler Hıy Oğlu köyünün ismini Kürtçe Cündi Kürdi, yani Kürt bölgesi olarak değiştirdiler” dedi. 

Kaynak: İHA

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