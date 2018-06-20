Ortodoks kilisesi Boşnak aileye emanet

Bosna Hersek'in Cazin şehrine bağlı Osredak Köyü'nde bulunan Aziz Petrus ve Pavlus Kilisesi'nin bakımını Boşnak bir aile üstlendi. Aile, çeyrek asır önce Sırp-Boşnak çatışmasına sahne olan bölgede bir arada yaşama kültürünü gelecek nesillere taşıyor.

19. yüzyılın sonunda inşa edilen ve savaşlarda hasar gören Ortodoks kilisesinin onarımı için ilk girişimde bulunan Mesud ve Fatima Karanovic çifti, bölgede hoşgörünün sembolü olarak gösteriliyor.

Tarihi Ortodoks kilisesinin yanında yaşayan Boşnak aile, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda kilisede oluşan hasarı onarmak için Ortodoks Sırplara desteğini esirgemedi ve onarımı başlatan çift oldu.

Kilisenin papazı Karadjordje Derajic, savaştan sonra Sırpların büyük oranda terk ettiği köyde yer alan kilisenin anahtarlarının Boşnak aileye emanet edildiğini söyleyerek, bugün kiliseye ibadet için sadece yaşlı bir kadının geldiğini anlattı.

Kilisenin onarımına 2012'de başlandığından bahseden Derajic, onarım çalışmalarına o tarihlerde düzenledikleri bir ayinde toplanan paralarla başladıklarını vurguladı.

"Onarımda en önemli rolü bizzat Mesud üstlendi"

Halihazırda Hırvatistan, Sırbistan, Avustralya, Kanada, ABD ve farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan Osredaklı Sırpların ayine katılıp destek verdiğini söyleyen Derajic, "O dönemde yardım etkinliklerine Mesud Karanovic, eşi ve oğulları da katıldı. Onarımda en önemli rolü bizzat Mesud üstlendi" dedi.

Papaz Derajic, Cazin şehrinin Bosna Hersek'in bu bölgesinde bir arada yaşama ve hoşgörü sembolü haline geldiğini belirtti.

"Bizler, birlikte yaşadığımız insanları sığdırabilecek kalplere sahibiz. İnsanlar birbirlerini anlayışla karşılayıp sevdikçe gelecekten umutluyuz."

Yurt dışında yaşayan Osredaklı Ortodoks Sırpların, kilisenin onarımından sonra köye daha sık gelmeye başladıklarını anlatan Derajic, "Onların gelişleri, burada bir yaşam sürmenin mümkün olduğunun da göstergesidir" dedi.

Kaynak: AA