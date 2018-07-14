Ormanda bulunan yaralı kartal tedavi edildi

Düzce Gökçeağaç köyünde yaşayan Şaban Marango, ormanda mantar topladığı sırada gördüğü yaralı kartalın tedavi edilmesi için Yığılca Orman İşletme ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin veterinere götürdüğü kartalın ilk müdahalesi yapıldı.
Yığılca orman işletme şefi Özgür Işık "Yaralı olarak teslim aldığımız yırtıcı kuşu tedavisinin ardından milli parklara teslim edeceğiz." dedi.
Yaralı kartalın tedavisini yapan veteriner hekim Gökhan Gürman, kuşun kanadının iç kısmında tramvaya bağlı kanama ve kırık olduğunu söyledi.
Kaynak: AA