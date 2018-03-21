Orman Bakanlığı, 162 milyon fidanı bedelsiz dağıttı

Türkiye'de orman alanları son 15 yılda 15 milyon dekar arttı. Ülke genelinde 2002 yılında 208 milyon dekar olan orman alanı, 2017'de 223 milyon dekara ulaştı.

Ayrıca, son 15 yılda 49 milyon 967 bin dekar alanda çalışma yapıldı, 4 milyar 37 milyon fidanı toprakla buluşturuldu.

Bakanlık tarafından vatandaşlara da son 15 yılda 162 milyon fidan bedelsiz dağıtıldı.

Türkiye'de 2003-2017 yıllarında en çok ağaçlandırma çalışması 217 milyon 622 bin 144 fidanla Adana'da yapıldı. Adana'dan sonra en çok fidan dikilen iller 163 milyon 283 bin 123 fidanla Antalya, 140 milyon 39 bin 172 fidanla Kahramanmaraş oldu.

Her alanda ağaçlandırma yapıldı

Bakanlık tarafından yol kenarı, hastane ve okul bahçeleri, üniversite kampüsleri ve mezarlık gibi alanlarda da ağaçlandırma yapıldı. Bu çerçevede, 20 bin 447 kilometrelik yol kenarına 13,8 milyon fidan dikildi, 47 bin 461 okul ve üniversite bahçesi 8,5 milyon fidanla buluşturuldu. Bin 896 hastane ve sağlık ocağı bahçesinde 545 bin boylu fidanı dikildi. 23 bin 547 ibadethane ve mezarlık 4,1 milyon fidanla donatıldı.

Orman serveti, 2002'de 1,2 milyar metreküp iken 2017 yılında 1,6 milyar metreküpe yükseldi.

Odun dışı orman ürünleri üretimi yıllık 586 bin tona çıkarıldı.

Ormanlardan vatandaşlara ek gelir sağlandı

Ceviz, badem, zeytin, trüf mantarı yetiştirilmesine yönelik 38 eylem planıyla ormanlardan vatandaşlara ilave gelir sağlandı. 142 şehir ormanı, bin 317 mesire yeri ve 397 bal ormanı kuruldu. Son 15 yılda orman köylüsünün 14,5 milyar lira ilave gelir elde etmesinin önü açıldı.

"5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında bugüne kadar 3 bin 390 köyde çalışma yapılarak, 7 milyon fidan dikildi.

Orman yangınlarıyla mücadele

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, orman yangınlarına ilk müdahale süresi 40 dakikadan 15 dakikaya indirildi.

Bakanlık, 2 bin 300 kara aracı, 30 helikopter, 5 amfibik uçak ve 19 bin personel ile ormanları korumaya devam ediyor.

Türkiye'ye göre Portekiz'de 60, Yunanistan'da 18, İtalya'da 14, İspanya'da 8 ve Fransa'da 1,7 kat fazla orman alanı yandı.

Erozyonla taşınan toprak miktarı azaldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2002'den itibaren erozyonla mücadele anlamında büyük çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bu çalışmalarla büyük başarılar sağladıklarını vurgulayan Eroğlu, "Ülkemizde 1970'li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken, 2016 yılında bu rakamı 168 milyon tona indirdik" dedi.

Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değerini artırmak için de çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"İnsanlar tedavide daha çok tıbbi aromatik bitkilere yönelmektedir. Bu konuda dünyada 115 milyarlık dev bir pazar söz konusu. Maalesef şu anda ülkemizin bu büyük pastadan aldığı pay oldukça düşük. Tıbbi ve aromatik bitkilerin, 2002 yılında 31 bin ton olan üretimini 586 bin tona çıkardık. 2002'de 39 milyon dolar olan ihracatı ise 2017'de 650 milyon dolara yükselttik. Hedefimiz 5 milyar dolarlık ihracat yapmak. Ayrıca 2017 yılında odun dışı ürünlerin üretimi ile köylümüze 250 milyon lira katkı sağladık."

Kaynak: AA