Orman aşkı 56 yıldır devam ediyor

Doğayı çok sevdiğini ve ağaçlardan uzak kalamadığını dile getiren 76 yaşındaki Hüseyin Tek, meslek hayatına 1962 yılında başladığını söyledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) ormanlarının kurulması için çalışmalara başladığı o yıl kendisinin de bu projede görevlendirildiğini anlatan Tek, dönemin ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Kurdaş'ın çalışmaları ara vermeden sürdürmeleri üzerine işçiler için soğuk su tankeri getirilmesini sağladığını dile getirdi.

Ormanın kurulduğu alanı dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün de ziyaret ettiğini belirten Tek, şuyle devam etti:

"İsmet Paşa'nın elini öpmek istedim, öptürmedi. Omzuma vurarak, 'Kemal Bey bu çocuklar münevver, burası orman olur' dedi."

Tek, ODTÜ'de 1967'de biten ağaçlandırmanın ardından Gölbaşı, Ahlatlıbel, Elmadağ ormanlarında da çalışma yaptıklarını söyledi.

Almanya'da eğitim aldı

Almanya'nın Hamburg kentinde kursa gittiğini, bütün ağaçların Latince ve Türkçe isimlerini ezberlediğini belirten Tek, Atatürk Orman Çiftliği'ne Finlandiya projesi kapsamında 2 yılda 10 bin fidan diktiklerini söyledi.

Tek, 2003'te emekli olduğunu, evde durmaya ancak bir hafta dayanabildiğini belirterek, ziraat mühendisi kızıyla fidanlık açtığını söyledi.

Hüseyin Tek orman ve ağaç sevgisini, "Bir ağacın dibinde yatsam, hiç kalkmasam dinleniyorum. Fidanlığa gelmezsem daha çok yoruluyorum. Ağaç sevgim hiçbir zaman bitmedi. Yolda zarar görmüş, sökülmüş bir ağaç görsem hemen alıp, ya orada tekrar gömerim ya da kurumaması için gerekeni yaparım" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: AA