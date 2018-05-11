Ordu'da ilkokul öğrencilerinden 2 tonluk geri dönüşüm

Öğrenciler, "Çöpe Değil Dönüşüme" projesi kapsamında 5 ayda 120 bin pet su şişesi topladı.

Proje kapsamında öğrenciler, okul bahçesi, sınıf ve koridorlara bırakılan kutulara, kullandıkları pet şişeleri koyuyor. Ayrıca öğrenciler, evden ve çevrelerinden topladıkları şişeleri de sabah okula gelirken beraberinde getiriyor. Veliler de hem ev ve iş yerlerinden getirdikleri hem de kafe, restoran, kurum ve kuruluşlardan topladıkları pet şişelerle projeye katkı sağlıyor.

Okulun deposunda muhafaza edilen pet su şişeleri, belirli periyotlarla Altınordu Belediyesi'ne ait yüklenici firma tarafından alınarak toplama ve ayrıştırma tesisine götürülüyor.

Okul Müdürü Güngör Uçar, öğrencilerden gelen fikir doğrultusunda söz konusu proje üzerinde çalışma başlatıldığını söyledi.

İnsanların, "geri dönüşüm" denildiğinde buna kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Uçar, "Proje kapsamında öncelikle sınıflarda tanıtım yaptık. Ardından velilerimize ulaştık. Projemizi 20 Kasım 2017'de fiili olarak hayata geçirdik. Projemiz kapsamında birçok velimizden ve çeşitli kurumlardan destekler alıyoruz. Okulumuz adına güzel bir proje yürütüyoruz" dedi.

"Önümüzdeki yıllarda da devam etmeyi düşünüyoruz"

Uçar, dünyada kaynakların sınırsız olmadığına dikkat çekerek, öğrencilerin mevcut kaynakları bilinçli kullanmasının, temel hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Yaklaşık 5 aylık çalışma sonucu 17 gramlık su şişeleriyle 2 tonu yakaladıklarını söyleyen Uçar, "Bu da yaklaşık 120 bin pet şişesi yapıyor. Hedefimize bu ay itibarıyla ulaştık. Projeye önümüzdeki yıllarda da devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne de nisan ayında dahil olduklarını söyledi.

Geri dönüşümde sadece pet şişe seçilmesinin nedenine değinen Uçar şunları anlattı:

"Eğer bir ürünün geri dönüşümünü sağlayıp öğrencilerimize bu davranışı kazandırabilirsek diğerlerini rahatlıkla uygulayabileceğimizi düşündük. O davranışlar bizde bile oluştu. Öğrencilerimizde güzel davranışlar görüyoruz. Evden her sabah ellerinde poşetlerle pet şişeleri getiriyorlar. Bu bilinci kazandırdığımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA