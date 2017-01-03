Ordu'da evsizlere yardım eli

Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2015'de başlattığı "Evsizlere Sıcak Yuva" projesi kapsamında cami, otobüs terminali ile park ve bahçelerdeki banklarda kalmaya çalışan vatandaşlar, tespit ediliyor.

Emniyet ekipleri, cami görevlileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşların desteğiyle belirlenen bu kişiler, vakıf tarafından otele yerleştiriliyor. Otelde ücretsiz konaklatılan evsiz kişilerin, günlük yemek ihtiyaçları da karşılanıyor.

- İhtiyaç sahipleri devlet korumasında

Vali Balkanlıoğlu, muhtaç kişilere yardımlar yapılırken araştırıldığını ve görülen ihtiyaç doğrultusunda destek olunduğunu belirtti.

Evlerinde tek kalan ve barınamayacak düzeydeki vatandaşları huzurevine yerleştirdiklerini anlatan Balkanlıoğlu, şunları söyledi:

"Duruma göre rehabilitasyon merkezlerine de yerleştirme yapıyoruz. Eğer evinde kalabilecek gibiyse biz onların her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ev eşyaları da alınıyor. Evlerine temizlik yapan insanlar gönderiyoruz. Yemek gönderiyoruz. Bu yardımları organize ediyoruz. Yardım yapmak isteyen ve 'Benim yapacağım yardım tam fakire gitsin' diyen insanlar varsa Valiliğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etsin."

- "Günlük bin vatandaşa yemek dağıtılıyor"

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, çoğunluğunun bağışlardan oluşan sıcak yemek projesi olduğuna da dikkati çeken Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Kendi aş evimizde lüks bir restoranın mutfağıyla aynı temizlikte ve standartta ve son derece kaliteli yemeklerimiz yapılıyor. Bu yemekleri ev ev dağıtıyoruz. Aşağı yukarı bin fakir vatandaşımız faydalanıyor. Çoğu da yemek yapamayacak düzeyde yaşlı ve yatalak insanlarımız. Evlerine dolu sefer tasını verip boşunu alıyoruz. Evde kaç kişi yaşıyorsa bir günlük yiyeceğini temin ediyoruz. Hem öğle hem de akşam yemeği ekmeğiyle birlikte veriliyor."