Ordu Ulugöl dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, yönetim kurulu üyeleriyle Gölköy ilçesine gezi düzenledi.

Gezi kapsamında ilçedeki Ulugöl Tabiat Parkı'nı ziyaret eden OTSO üyeleri, göl çevresinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karadeniz'de bakir kalan ender yerlerden

OTSO heyetine eşlik eden Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Ulugöl'ün Karadeniz'de bakir kalan ender yerlerden biri olduğunu söyledi.

Başkan Mert, nasıl bir değere sahip olduklarını bildiklerini, yatırım ve planlama yaparken buna dikkat ettiklerini belirtti.

Ali Kemal Mert, Ulugöl'ün turizm altyapısı bulunduğunu anlattı:

"Bu güzel alanı bozmadan, her türlü yatırım ve işlemleri mevzuata uygun şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. 3-5 yıl sonra inşallah birkaç otel projesini yaparak yerli ve yabancı turistlere burada günübirlik değil, uzun süre kalma imkanı sağlayacağız."

"Yıllık 300 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor"

Ulugöl'e geçen yıl 50-55 bin civarında araç girişi yapıldığını ifade eden Mert, "Bu yıl Ulugöl'ü 200 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini bekliyoruz. Planlanan ve devam eden projelerin tamamlanmasıyla buraya yıllık 300 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor" dedi.

Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı

Ali Kemal Mert, Ulugöl'ün Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 80 metreye varan bir derinliğe sahip. 2009 yılına kadar aynalı sazan barındıran gölde, o yıldan sonra Abant alası ile birlikte iki çeşit balık yer alıyor. Gölde balık tutmak yasak ancak belgesi olan avcılar varsa görevlilerimizin nezaretinde av yapabiliyor. Ayrıca göle girmek kesinlikle yasak."

"Ulugöl tabiat harikası"

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin ise Ulugöl'ün tabiat harikası bir yer olduğunu söyleyerek, "İnanıyoruz ki bu göl, yapılacak yatırım ve çalışmalarla daha güzel hale gelecek. Biz de oda olarak böylesine harika bir yerimizi tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalışacağız" dedi.

Şahin, Ulugöl için en önemli konunun ulaşım olduğunu belirterek, bunun için Ordu-Gölköy yolunun hızla yapıldığını, yolun tamamlanmasıyla daha fazla turistin bölgeye geleceğini sözlerine ekledi.

"Hedefimiz gölü ziyaret edenlerin sayısını ikiye üçe katlamak"

Ordu Gölköylüler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Top da Ulugöl'ü tanıtmak için çok çalıştıklarını şöyle vurguladı:

"Şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Artık Ulugöl sadece yaz aylarında değil yılın dört mevsiminde turist çekebilen bir yer haline geldi. Hedefimiz burada yeni projeleri hayata geçirerek gölü ziyaret edenlerin sayısını ikiye, üçe katlamak."

Kaynak: AA