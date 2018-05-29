Operatörlerin, ailelerinden uzakta ekmek mücadelesi

Şehir şehir gezerek biçerdöverlerle buğday hasadı yapan operatörlerin, tahıl ürünlerinin hasat döneminin gelmesiyle, 3 ay süren zorlu ekmek mücadelesi başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Hatay'ın Hassa ilçesine gelen operatörler, güne sabahın erken saatinde biçerdöverlerinin günlük bakımlarını yaparak başlıyor.

Traktör ve biçerdöverlerin arkasına taktıkları römorkları da yol kenarlarındaki akaryakıt istasyonlarına bırakan biçerdöverciler, dinlenme, uyku ve yemek pişirme gibi diğer kişisel ihtiyaçlarını da evleri gibi gördükleri römorklarda karşılıyor.

Günün yaklaşık 12 saatini toz duman içinde tarlalarda direksiyon başında geçiren operatörler, ailelerinin geçimini sağlamak için alın teri döküyor.

"Çoluk çocuğumuzun rızkı için gezmeye mecburuz"

Biçerdöver operatörü 47 yaşındaki 4 çocuk babası Kemal Filiz, 10 yıldır operatörlük yapıyor. Filiz, memleketi Gaziantep'ten bir hafta önce Hatay'a geldiklerini söyledi.

"Buradaki hasat çalışmamız 10 gün daha sürecek. Bu yıl Hatay'dan başladık. Yozgat, Sivas, Kayseri gibi şehirleri gezerek 7 bin dönüm civarında hasat yapıyoruz. Çoluk çocuğumuzun rızkı için gezmeye mecburuz."

3 ay ailelerinden ayrı kalıyorlar

Biçerdöver operatörü 4 çocuk babası 55 yaşındaki Selim Nacar da, Kilis'ten geldiğini, bu mesleğin babasından kendine yadigar kaldığını ve 25 yıldır şehir şehir gezerek hasat yaptıklarını anlattı.

"Havalar çok sıcak. Bizi çok etkiliyor. Akşamı zor ediyoruz. 3 ay ailemizden ayrı kalıyoruz. Sağ olsun evde hanımlarımız çocuklarımıza bizi aratmıyorlar. Okullarıyla ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar."

Kaynak: AA