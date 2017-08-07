On Numara çekiliş sonuçları (07.08.2017)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde, 10 bilen iki kişi 138 bin 805 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 5, 8, 10, 15, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 33, 39, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 64, 74 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 127 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 666 kişi 111 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 990 kişi 20 lira 80'er kuruş, 6 bilen 99 bin 652 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 144 bin 39 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 numarayı bilen talihlilerin kuponlarını, Tekirdağ Şarköy ve Kocaeli Körfez'den yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 850 bin 737 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 737 bin 796 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 411 bin 274 lira 98 kuruş aktarıldı.