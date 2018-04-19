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Buradasınız : » » Ömer Halisdemir'in adı çocuklarla yaşatılıyor

Ömer Halisdemir'in adı çocuklarla yaşatılıyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında olayın seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi, çocuklara en çok verilen isimler arasında yer alıyor.

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Ömer Halisdemirin adı çocuklarla yaşatılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak olayların seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi geçen yıl aileler tarafından en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı.

"Ömer" ismi listenin 3. sırasında gelirken, "Ömer Halis" de 24. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ebeveynlerin çocuklarına geleneksel isimler verme eğilimi 2017'de de devam etti. Geçen yıl dünyaya gelen kız bebekler için en çok tercih edilen isim yine "Zeynep" oldu.

"Zeynep"ten sonra en fazla tercih edilen isimler sırasıyla Elif, Defne, Hiranur, Ebrar, Eylül, Miray, Zehra, Ecrin ve Azra olarak kayıtlara geçti. Erkek bebeklerde ise Yusuf ismi ilk sıralarda yer aldı, Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa, Ahmet, Berat, Ömer Asaf ve Mehmet sırasıyla en çok kullanılan diğer isimler oldu.

Aynı şekilde, 2016'da hayatını kaybeden efsanevi boksör Muhammed Ali ve TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden "Diriliş Ertuğrul"un kahramanı Ertuğrul, bu isimlerin 2017 itibarıyla listenin ilk sıralarında yer almasında etkili oldu.

Son 17 yılda tercihler değişmedi

Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki çocukların isimlerine bakıldığında ise Yusuf, Mehmet, Mustafa, Ahmet ve Furkan isimlerinin başı çektiği görüldü. Bu geleneksel isimlerin yanında Ömer, Berat, Enes ve Muhammed gibi isimler en popüler 10 isim listesinde yer aldı. 

En çok tercih edilen kız isimleri Yağmur, Merve, Zehra, İrem, Fatma, Büşra, Rabia ve Ecrin olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA 

Etiketler: şehit Astsubay Ömer Halisdemir
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