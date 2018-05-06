Ölümü bekleyen köpekleri hayata bağladı

Tepecik Mahallesi'nde sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan 38 yaşındaki banka çalışanı Funda Küçük, iki farklı noktada ölmek üzere olan iki sokak köpeğini bulup bakımını üstlendi.

Tüyleri tamamen dökülen ve vücutlarının büyük bölümünde yaralar oluşan köpekleri eve götüren Küçük, köpeklerin tedavilerine başladı.

Küçük, aldığı kurs ve eğitimlerle tedavi programı yürüterek köpekleri hayata bağlamayı başardı.

Köpeklerle sıkı bağ kuran Küçük, yaşadığı zorluklardan dolayı birine "Şans" diğerine "Mucize" adını verdi.

Köpeklerin tedavi sürecini anlatan Küçük, ölmek üzere olan iki köpeği gördüğünde çok üzüldüğünü, o an aklına gelen tek şeyin ikisini hayata döndürmek olduğunu söyledi.

"İkisi de sokaklarda çok acı çektikleri için korkaklardı. İlk aldığımda kendilerini korumak için ısırma refleksleri vardı ve saldırıyorlardı. O yüzden derilerine ilaç uygularken çok zorlandık. Isırmaya çalıştılar falan ama şu an sevgi dolular. Sevilebilir bir yuvaya hazırlar. Sevgi en büyük tedavi zaten. Ondan sonra doğru ve bilinçli tedavi geliyor.

Onları bulduğumdan bu yana yaklaşık 6 ay geçti. İşten eve büyük bir hevesle geliyordum. Yaşıyorlar mı, öldüler mi diye düşünüyordum. En büyük stres de buydu. Gelir gelmez ilaçlarını verip tedavileri yapıyordum. Uzun, zorlu ama güzel bir süreçti. Onları kurtardığımız için çok mutluyum. Ölümden kurtulan mucize çocuklar bunlar. Yeniden hayata dönüşünü görmek en büyük mutluluk. Belki çok zorlandık, uykusuz kaldık ama buna değdi."

Funda Küçük, evinin bahçesinde bakımını üstlendiği yaklaşık 30 sokak hayvanının olduğunu, daha çok can kurtarmak istediğini ancak maddi durumunun yetmediğini söyleyerek, köpeklere mama desteği için hayvanseverlere çağrı yaptı.

Kaynak: AA