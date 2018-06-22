Ölüme terk edilen sıpa belediyenin maskotu olacak

Van'da ağız, çene ve kafasında şekil bozukluğu bulunduğu için yol kenarına terk edilen sıpayı, İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği İpekyolu Belediyesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sahiplendi.

İpekyolu ilçesi Değirmenarkı Mahallesi'nde doğuştan çene, dudak ile baş bölgesinde şekil bozukluğu bulunan sıpanın yol kenarında ölüme terk edildiğini gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Bunun üzerine mahalleye giderek sıpayı alan belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hayvanın tedavi edilebilmesi için YYÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan'dan yardım istedi.

Aslan'ın talebe olumlu cevap vermesi üzerine merkeze getirilen ve "İpek" adı verilen sıpa, ilk müdahalenin ardından operasyona alındı.

Prof. Dr. Aslan tarafından gerçekleştirilen 2 başarılı operasyon ve ilaç tedavisiyle ölümden dönen sıpayı besleyen ekipler, "İpek"i belediyenin maskotu yapmak istiyor.

Bütün imkanlar seferber edildi

Prof. Dr. Aslan, merkez olarak kendilerine getirilen tüm hayvanların tedavi ve bakımını yaptıklarını söyledi.

İpekyolu Belediyesi ekiplerinin terk edilmiş halde bulunan sıpanın tedavisi konusunda kendisinden yardım istediğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Merkezimiz yaban hayvanlarının bütün işleriyle ilgileniyor. Daha önce burada birçok hayvanı sağlığına kavuşturarak doğal yaşam alanlarına bıraktık. Sıpanın durumunu bilmediğimiz için ortalıkta bırakamazdık. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Hayvan sahibinin terk etmesinin nedeni de besleyememesi ve sakatlığı. İlk müdahalenin ardından operasyonlarımızı yaptık. Yavru olumlu sonuç vermeye başladı. Sadece çenesinde değil, aynı zamanda üriner ve sindirim sisteminde de sıkıntılar vardı. Tedavinin ardından şu anda kendi beslenmeye başladı. Sağlığına kavuşuyor."

Aslan, sıpayı tedavi sürecinin ardından İpekyolu Belediyesi'ne teslim edeceklerini ve olumlu sonuç alacaklarına inandığını vurguladı.

"Hayvanlar bizim yaşam ortağımız"

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlisi Muammer Takız, belediye olarak hayvan haklarının korunması konusunda da büyük duyarlılık gösterdiklerini anlattı:

"Bölgeye ulaştığımızda sıpa bir kenarda ölüme terk edilmişti. Biz de arkadaşlarımızla sıpayı aldık. Hocamızla irtibata geçtik ve tedavisini yaptı. Aldığımızda beslenemiyordu. Şu anda mutluyuz. Belediye olarak bunu yapmak bize gurur verdi. Bundan sonra da hayvanlarımız konusundaki duyarlılığımızı devam ettireceğiz."

Belediye olarak sıpanın tedavisi ve bakımı konusunda tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını vurgulayan Takız, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddet olaylarını üzüntüyle karşıladık. Bu sıpayı sahiplenerek görevimizi yaptık. İnsanlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Onlar bizim yaşam ortaklarımız. Onlarla aynı sahayı, aynı doğayı paylaşmak zorundayız. Biz onları besledikçe, yedirdikçe onlar bizim en samimi dostlarımız olacaklardır. Onların kalbinden kesinlikle kötü bir şey geçmiyordur. Bizlerin bu konuda daha duyarlı davranmamız gerekiyor."

Kaynak: AA