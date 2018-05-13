Ölü caretta carettanın midesinden oyuncak ve düdük çıktı

Muğla'da sahilde hareketsiz halde deniz kaplumbağası gören vatandaşlar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce, DEKAMER'e getirilen caretta carettaya yapılan otopside, hayvanın midesinden çıkan plastik oyuncak ve düdük doğaya verilen zararı da gözler önüne serdi. Yaklaşık 42 kilo ağırlığındaki erkek deniz kaplumbağası daha sonra, oluşturulan kaplumbağa mezarlığına gömüldü.

Deniz canlılarının en büyük sorunu: Denize atılan plastikler

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta carettaların yaşam mücadelesinde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisinin denizlere atılan plastik atıklar olduğunu söyledi.

"Bu nedenle birçok canlı boğularak ya da farklı nedenlerle yaşamını yitirmektedir. Bu canlıları korumak için tüm bireylere büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Bu plastik oyuncak ve düdük bugün ölü bir deniz kaplumbağasının midesinden çıktı. Plastik atıklar, denizleri kirletiyor ve canlı hayatını tehdit ediyor. Doğaya karşı daha duyarlı olmalıyız."

Kaynak: AA