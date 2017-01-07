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Olta balıkçıları ekmeğini çinekoptan çıkarıyor

Çanakkale Boğazı'nda, bereketli bir çinekop sezonu geçiren olta balıkçıları, kışın zorlu koşullarında ekmeklerini denizin derinliklerinden çıkarıyor.

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Olta balıkçıları ekmeğini çinekoptan çıkarıyor
Boğazda küçük tekneleriyle demir atıp, zorlu kış koşulları ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğuktan branda ve yaktıkları katalitik sobalarla korunan olta balıkçılarının gece karanlığından sabah saatlerine kadar süren zorlu mesaisine, AA ekibi tanıklık etti.
 
Her gün akşam saatlerinde küçük tekneleriyle Çanakkale Boğazı'na açılan olta balıkçıları, Eceabat önleriyle Poyrazlı, Çamburnu ve Akbaş fenerleri mevkisinde demir atıyor.
 
Eceabatlı Muhittin Tursun ve Zait Dırazlar da ortak aldıkları tekne ile boğazda olta balıkçılığı yapıyor.
 
"Gecede 80-100 kilo civarında balık yakalıyoruz"
 
Balıkçılardan Tursun yaptığı açıklamada, Akbaş mevkisinde iki aydır gece gündüz demeden çinekop avladıklarını söyledi.
 
Çocukluğundan bu yana balıkçılık yaptığını anlatan Tursun, şöyle konuştu:
 
"Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece civarlarına düşebiliyor. Teknemizin üzerinde brandadan yaptığımız korunak olması ve içeride de katalitik soba yaktığımızdan dolayı üşümüyoruz. Ancak diğer tekneler soğuk nedeniyle zorluk yaşıyor. Sürekli bu işi yaptığımızdan dolayı böyle bir şey düşündük. Tayfalarımız ile gecede 80-100 kilo civarında balık yakalıyoruz. Her gün 8 aile çinekoptan geçim sağlıyor."
 
"Ekmeğimiz çinekopun ağzında"
 
Tursun, bu yıl Çanakkale Boğazı'nda hemen hemen her noktada çinekop olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
 
"Allah'ın verdiği bir hikmet. Bazen gece saat 22.00'den sonra karnımız acıkıyor. Tuttuğumuz ilk çinekoplardan buğulama yapıyoruz. Hep birlikte yedikten sonra tekrar sabaha kadar balık yakalamaya devam ediyoruz. Yakaladığımız balıkları kilogramı 17-18 liradan kabzımallara veriyoruz. Ülkemizi seviyoruz, ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ekmeğimiz Çanakkale Boğazı'nda çinekopun ağzında. Bizler de ekmeğimizi bu soğuk havada boğazın buz gibi suyundaki çinekoptan çıkarmaya çalışıyoruz."
 
Etiketler: olta balıkçılığı, çinekop, çanakkale
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