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Ölen kedilerini aile mezarlığına gömdüler

Çankırı'da yaşayan uzun ailesi, beyin tümörü nedeniyle ölen kedileri 'Boncuk'u aile kabristanlığına gömdü.

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Ölen kedilerini aile mezarlığına gömdüler

Çankırı'da yaşayan Uzun ailesi, ölen kedilerini aile mezarlığına gömdü.

Dilek Uzun, 10 yıl önce yavruyken sokakta bulup sahiplendiği ve "Boncuk" ismini verdiği kedisinin ayağında güç kaybı oluştuğunu fark etti. Çankırı'da tedavi edilemeyen kediye Ankara'daki hayvan hastanesinde beyin tümörü tanısı konuldu. Kedi, bir süre sonra burada öldü.

"Boncuk"u Çankırı'ya getiren Uzun, Sarıbaba Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına gömdü.

"Boncuk'u tedavi ettirmek için çok uğraştık ama onu yaşatamadık"

Dilek Uzun'un oğlu Murat Uzun, "Boncuk"un ailenin bir ferdi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Ben 18 yaşındayken annem sokakta bulup almış. Cep telefonu büyüklüğündeydi. Evimizde büyüdü. Kapıda bizleri karşılıyor, yanımızdan ayrılmıyordu. Bu zamana kadar hiç hastalanmamıştı. İlk kez hastalandı ve öldü. Boncuk'u tedavi ettirmek için çok uğraştık ama onu yaşatamadık." AA

Etiketler: kedi, boncuk, çankırı, aile mezarlığına gömdüler
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