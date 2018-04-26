Okuma yazma seferberliğinin Brezilyalı öğrencisi

Yaklaşık 2 yıl önce internetten tanıştığı Hataylı Ramazan Gülaran'la evlenerek Dörtyol ilçesine yerleşen Renata Maria Luz Del Ducca Güleran, eşiyle daha iyi iletişim kurabilmek için Türkçe öğrenmek istedi.

Brezilyalı Güleran, bu isteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştirdi.

Bunun üzerine Dörtyol Halk Eğitim Merkezindeki kurslara katılan Güleran, yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladı. Ancak geçirdiği talihsiz kaza sonucu ayağı kırılan genç kadın, kurslara gidemeyince eğitimi yarım kaldı.

Evinde eğitim almaya devam ediyor

Bunun üzerine eşinin girişimleriyle evinde eğitim alma şansı yakalayan Brezilyalı kadın, Dörtyol Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen öğretmeni İlker Ömer Sail'den haftada iki gün evinde Türkçe dersi almaya başladı.

Brezilyalı Güleran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi ve Türk devletine teşekkür etti.

Brezilyalı kadının eşi Ramazan Güleran da bir kurumda işçi olarak çalışıyor. Kendisinin de eşi sayesinde yabancı dil öğrendiğini söyleyen Güleran, "O daha gayretli çıktı, bizim dilimizi işin ehlinden öğreniyor, mutlu bir evliliğimiz var. Eşim bir ameliyat geçirdi. İnşallah iyileşerek ayağa kalkabilecek duruma gelir" dedi.

Kaynak: AA