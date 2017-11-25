Okuma yazma bilmeyen çocuklar oyun oynayarak İngilizce öğreniyor

Emziği ağzında, annesi yanı başında. Belgi, Eymen ve diğerleri... Yaşları küçük ama hepsi birer öğrenci.

Aslında onlar için her şey bir oyun. Şarkılar söylüyorlar, oyunlar oynuyorlar farkında olmadan ingilizce öğreniyorlar. 3 aylık bebek de 2 yaşındaki çocuk da okuma yazma bilmeden İngilizce öğreniyor.

Dil Bilimci Helen Doron, Ana dilini çocuklar nasıl çocuklar öğrenirken sesleri duyarak, materyallere dokunarak görsel olarak destekleniyorsa çocuklar da materyallerle bu ingilizce kelimeleri sesleri buluyor. Küçük çocuklar konuşamaya başladığı anda da, bu seslerin geri dönüşümlerini almaya çalıştıklarını belirtti.

Eğitim, dil gelişimini hedefleyen özgün şarkılarla destekleniyor.

Aileler de sonuçtan memnun.

Kaynak: TRT Haber