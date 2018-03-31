Okuma hayalini kızıyla gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Gürbüz beldesinde ailelerinin çeşitli gerekçelerle okutmadığı 250 kadın yıllarca özlem duydukları eğitime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" seferberliği ile kavuştu.

Bazı kadınların kızları ile bazılarının da gelinleriyle geldiği Gürbüz İlkokulu'nda düzenlenen kursta okuma yazma öğrenen kadınlardan biri de 10 çocuk annesi Birsen Yaşar.

Çocukken hasret kaldığı için gözyaşı döktüğü okula kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yaşar, öğretmen olma hayalini gerçekleştiren kızı Fatma'dan okuma yazma öğreniyor.

Fatma öğretmen, köyde annesi gibi okuma yazma bilmeyen kadınların okur-yazar olması için çaba sarf ediyor.

"Okula giden çocukların arkasından ağlıyordum"

Birsen Yaşar, okuma yazma seferberliği kapsamında okuma yazma öğrenecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okuma yazma öğrenmenin kendisi gibi çok sayıda kadının hayali olduğunu belirten Yaşar, çocukluğunun okula duyduğu özlemle geçtiğini anlattı.

Yaşar, "Okula giden çocukların arkasından ağlıyor, babama, 'Ben de önlük giymek istiyorum. Ben okuyup öğretmen olmak istiyorum.' diyordum ama bir türlü bırakmadı. Şimdi o günleri gerçekleştiriyorum" dedi.

Okuma yazma bilmediği için hayatta çeşitli zorluklarla karşılaştığını ifade eden Yaşar, telefonda arayan kişinin kim olduğunu bilmediğini, hastaneye gittiğinde tabelaları okuyamadığını aktardı.

"Hayalim kızımla gerçekleşti"

Çok zorluklar çektiğini ancak eğitimin yaşı olmadığına işaret eden Yaşar, öğretmen olma hayalini kızının gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Yaşar, "Hayalim kızımla gerçekleşti. Kızımdan okuma yazma öğrenmek çok güzel bir duygu. Elimden tutup, bana anlatıyor. Akşam yanıma oturup derslerime yardımcı oluyor. Sınıfa ilk geldiğimde utanıyordum. Şimdi çok mutluyuz. Heyecanla okula geleceğim anı iple çekiyorum. Sabah kalkıp işlerimi yapıyorum. Ödevleri kontrol ediyorum" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Kendilerine okuma yazma öğrenmeleri için verilen fırsatın önemine değinen Yaşar, "Cumhurbaşkanımıza bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fatma Yaşar da bir yıl önce köyünde öğretmenlik yapmaya başladığını söyledi.

Çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen ailesinin desteğiyle öğretmen olduğunu dile getiren Yaşar, okuduğu köyde öğretmenlik yapmanın gururunu yaşadığını aktardı.

"Anneme okuma yazma öğretiyorum"

Yaşar, köyünde öğretmenlik yapmak istemesinde kız çocuklarının okumasına daha rahat katkı sunma amacının etken olduğunu anlatarak, okuma yazma seferberliği kapsamında düzenlenen kursa annesinin de kaydını yaptırdığını belirtti.

Annesinin kısa sürede okuma yazmayı geliştirdiğini ifade eden Fatma Yaşar, şunları kaydetti:

"Akşam eve gittiğimizde ödevini yapıyor. Bugüne kadar her şeyi annemden öğrendim. Şimdi ben de anneme okuma yazma öğretiyorum. Çok duygulu bir şey. Bugüne kadar okuduğum ve dışarda olduğum için annemle ilgilenemedim. Ailede ilk okuyan kız benim. Güzel bir duygu. Kendimden sonrakilere örnek oluyorum. Cumhurbaşkanımız çok faydalı bir kampanya başlattı. Özellikle köydeki kadınlar için çok iyi oldu. İnşallah bu kampanyaların devamı gelir."

Kaynak: AA