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Okuma aşkı ona 55 yaşında ikinci diplomasını aldırdı

Adana'da yaşayan 55 yaşındaki sağlık teknikeri Memduh Göçer okumanın yaşı olmadığını düşündü ve Hemşirelik Yüksekokulu'nu bitirip ikinci diplomasını aldı.

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Okuma aşkı ona 55 yaşında ikinci diplomasını aldırdı

Adana Kozan'da 55 yaşındaki sağlık teknikeri, Hemşirelik Yüksekokulu'nu da bitirip diploma aldı.

İkinci diploma sahibi olmanın sevincini yaşayan Memduh Göçer, gençlere okumalarını hatta çok yönlü okumalarını tavsiye etti.

Kozan Devlet Hastanesi'nde Laboratuvar Teknisyeni olarak görev yapan Memduh Göçer, hemşire diploması da almayı başardı.

Okumanın yaşı olmadığını söyleyen 38 yıllık sağlık personeli Göçer, hizmet etmeyi sevdiğini ve okumanın yaşı olmadığını anlattı:

"1981 yılında Laboratuvar, 2000 yılında Sağlık Teknikerliği bölümünden mezun oldum. 2018 yılında da Hemşirelik Yüksekokulu'ndan mezun oldum. 38 yıldır laboratuvar bölümünde çalışıyorum. Bu yaştan sonra bu okuma yazma azmimi takdir ettiler. Zaman zaman biz kendimizden utanıyoruz sen bu yaşta çalışıyorsun diye serzenişte bulunanlar oldu. Birinci diplomam Anadolu Üniversitesi ikinci diplomam Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden. Gençlerimize okumalarını hatta çok yönlü okumalarını tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yok. Çok yönlü okumalılar. Okumanın kıymetini bilmek lazım. Okumanın kıymetini bilirsek insanlarda bizim kıymetimizi daha iyi bilirler."

Kaynak: İHA 

Etiketler: memduh göçer, kozan, hemşirelik, diploma, Adana
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