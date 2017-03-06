Okulda ev ortamını yaşıyorlar

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ülkü İlkokulunun öğrencileri, öğretmenlerinin alışılmışın dışında dizayn ettiği sınıfta eğitim öğretimlerini sürdürüyor.

Ülkü İlkokulunun minik öğrencileri, sınıflarında ev ortamını yaşıyorlar.

Sınıfta oluşturulan köşede öğrenciler minderlere uzanıp, hikaye kitapları okuyor.

Sınıfta bulunan öğrenciler tarafından bakımı üstlenilen balıklar da ders çalışırken öğrencilerin neşe kaynağı oluyor.

"Öğrencilerime ev ortamı oluşturmaya çalıştım"

Sınıf öğretmeni Ayşegül Aydoğdu, yaptığı açıklamada, Erasmus projesi kapsamında yurt dışına gittiğinde özellikle Finlandiya'nın eğitim sisteminde çocukların çoraplarıyla sınıfta ve koridorlarda dolaştıklarını gördüğünü ifade etti.

Aydoğdu, kendi sınıfında da bu uygulamanın bir benzerini yapmaya çalıştığını ve aradan geçen zaman içerisinde öğrencilerin bu durumu sevdiğini söyledi.

Aydoğdu, çocukların sınıfta kendilerini tamamen ev ortamında gibi hissettiklerini ifade ederek, "Kahvaltı yapmaları için masalar oluştururken, kitap okumaları içinde sınıfımızın bir köşesine minderler koyduk, her gün öğle yemeğini bir velimiz çocuklarımızın istediğine göre yapıp getiriyor." diye konuştu.

Sınıflarında bitki yetiştirdiklerini ve öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak için iki balık beslediklerini söyleyen Aydoğdu, "Öğrencilerime drama eğitimleri de veriyorum. Eğitim ve öğretimde çocukların kendilerini ev ortamında gibi rahat hissetmeleri için yaşam alanlarının eğitimlerine çok yararlı olduğunu gördüm." dedi. AA