Öğrencilerden Van Gölü temizliği

Van'da öğrenciler, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Van Gölü sahilinde çöp topladı.

Edremit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Lala Paşa Tabiat ve Ekolojik Parkı'nda toplanan 200 öğrenciye eldiven, maske, poşet, yelek ve şapka dağıtıldı.

Van Gölü kıyısına giderek temizlik çalışması yapan öğrenciler, topladıkları 50 torba çöpü, belediye görevlilerine teslim etti.

Hilmi Irak İlk ve Ortaokulu Müdürü Sabahattin Erzek, Van Gölü'nün hem bölge hem de ülke için önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çevremizi temiz tutmak ve bu bilincin oluşmasını sağlamak için çocuklarımızla Van Gölü sahiline indik. Bu kampanya ile hem velilerimize hem de diğer vatandaşlarımıza örnek olmak istiyoruz. Bu doğa harikası gölü en iyi şekilde korumamız gerekiyor."

Öğrencilerden Rojin Bağış da Van Gölü'ne sadece öğrencilerin değil herkesin sahip çıkması gerektiğini anlattı.

"Gölümüzde yüzlerce canlı yaşıyor. Bugün hem bu canlılara sahip çıkmak hem de gölümüzü yaşatmak adına böyle bir etkinliğe katıldık."

Kaynak: AA