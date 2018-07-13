Öğrencilerden Batı Karadeniz'in antik kentinde kazı çalışması

Düzce Üniversitesi (DÜ) ve TÜBİTAK ortaklığında gerçekleştirilen "Konuralp Beyin Torunları Bilim Yolunda" projesi için, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Düzce Konuralp'te bulunan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışması yapıldı.

DÜ ve TÜBİTAK Bilim Toplum Müdürlüğü akademisyenlerinin hazırladığı projeye 30 lise öğrencisi katıldı.

Öğrenciler, aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları ve kemerli geçitleriyle varlığını koruyan antik tiyatro, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı antik kentte inceleme yaptı ve akademisyenlerden bilgi aldı.

Toplumun bilim ile uğraşması sağlanıyor

Sahada eğitim alan öğrenciler daha sonra kazı alanından alınan toprakları eleyerek, çıkarılan parçaları inceledi.

Proje Yürütücüsü Sedat Karaçam, çocukların bilim ile iç içe olmalarını istediklerini söyledi.

Öğrencilerin gelecek hayatlarında bilim ile uğraşması için çalıştıklarını anlatan Karaçam, "Toplumun bilim ile uğraşmasını sağlıyoruz. Çocuklarımıza Türk-İslam bilim insanlarını tanıtıyoruz. Bizim ecdadımız bilim ile uğraştıysa torunları da bunu yapabilir, bunu çocuklarımıza kazandırmak istedik. Ecdadımız buraları fethetti, torunları buraları keşfediyor. Çocuklarımız burada tarihin nasıl incelendiğini görüyor" dedi.

Arkeolojik kazıyı yerinde öğreniyorlar

Öğrencilerin arkeolojik kazının nasıl yapıldığını yerinde gördüklerinden bahseden Karaçam, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz burada kazı yapan akademisyenlerimizden arkeolojik kazının nasıl yapıldığını öğrendiler. Kazı sırasında ve sonrasındaki ince ayrıntıları gördüler, kazıda kullanılan malzemeleri tanıdılar. Tarihi bir bilginin nasıl elde edildiğini dokunarak öğrendiler. Bu sayede gelecekte yapacakları meslekleri burada görmüş oldular."

Öğrencilerden İlyas Ercan, sınıf ortamının dışında eğitim aldıklarını anlatarak, "Sınıf dışında, doğa ile iç içe bilgi öğrenmek çok güzel bir duygu. Kazı alanına gelip kendi ellerimizle kazıyarak bilgileri daha güzel öğreniyoruz" dedi.

Kaynak: AA