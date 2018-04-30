Öğrenciler tarım ve hayvancılıkla iç içe eğitim görüyor

İl Tarım Müdürülüğü'nün desteğiyle "Gen Kardeşim Değil Can Kardeşim" projesi yapıldı.

Proje kapsamında, Elazığ'ın İçme İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrenciler tarım ve hayvanlarla iç içe eğitim görüyor.

Okulda mini hayvanat bahçesi, balık müzesi, tohum standı ve sera oluşturuldu.

Okul bahçesindeki hayvanat bahçesinde aralarında tavus, angut, sülün, hindi, tavuk ve horozun da yer aldığı çok sayıda kuş türü bulunurken, hemen yanında yer alan serada da öğrenciler sebze yetiştiriciliğini öğreniyor.

Koridorlarında 50 çeşit balığın bulunduğu müzede, tohum reyonu ve akvaryum yer alıyor.

Okul müdürü Fahri Karataş, projeyi İl Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle okulda hayata geçirdiklerini söyledi. Yapılan çalışmalardan çocukların da çok memnun kaldığını anlattı.

Öğrenciler, sabah gelir gelmez hayvanları ve seradaki sebzeleri kontrol ediyor. Teneffüs ve öğlen aralarında hayvanlarla vakit geçiriyorlar.

Öğrencilerin ilgisini çekecek başka cins hayvanlar da gelecek

Karataş, öğrencilerin her balık ve tohum çeşidiyle ilgili bilgi sahibi olduğunu söylüyor.

"Öğrencilerimizin bilgisine ve görseline sunmuş durumdayız. Mini hayvanat bahçemizde tavus, angut, sülün, hindi, tavuk ve horoz yer alıyor. Öğrencilerin ilgisini çekecek başka cins hayvanlar da getireceğiz."

Müdür Karataş, hayvanat bahçesinin yanında sera kurduklarını ve öğrencilerin bu sayede sebze yetiştiriciliğini uygulamalı öğrendiğini anlatıyor.

"Hayvanlarımıza bakıp bir pozitif etki alıyoruz. Zaman içinde çocukların başarısını artıracaktır. Bu projeyle çocuklar okulu, doğayı ve hayvanları daha da sevecek. Cıvıl cıvıl bir okul oluşturma amacındayız."

Proje şehir dışından okulların da ilgisini çekti. Okul yöneticileri böyle bir projeyi gerçekleştirmek için Karataş'ı arıyor ve bilgi alıyor.

"Çocuklarla birçok şeyi uygulamalı öğrendik"

Karataş, öğrencilerin okulunu, çevresini ve öğretmenini severse daha çok başarılı olacağını düşünüyor.

"Balıklarla ile ilgili bilgim yoktu ama bu projeyle 50 çeşit balığı tanıdım. Seracılığı daha önce hiç yapmamıştım. Nasıl ekim yapıldığını yeni öğrendim. Çocuklarla birçok şeyi uygulamalı öğrendik. Okulumuz tarım ve hayvancılık okuluna döndü."

Kaynak: AA