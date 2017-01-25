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Öğrenciler sokak hayvanları için barınak yaptı

Iğdır'da sömestir tatilini değerlendiren öğrenciler, soğuktan korumak istedikleri sokak hayvanları için barınak yaptı.

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Öğrenciler sokak hayvanları için barınak yaptı

Iğdır'da sömestir tatilini değerlendiren öğrenciler, soğuktan korumak istedikleri sokak hayvanları için barınak yaptı.

Tuzluca ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, kaymakamlığın desteği ile boş zamanlarını sokak hayvanlarının sert geçen kış şartlarından etkilenmemesi için barınak yaparak değerlendiriyor.

Tuzluca Belediyesinin toplantı salonunda bir araya gelen öğrenciler, öğretmenleri ve veteriner hekim öncülüğünde sokak hayvanları için yaptıkları barınakları, çeşitli mahallelerdeki okulların bahçelerine bıraktı.

Öğrencilere destek olan öğretmenlerden Ayşenur Özcan, günlük hayatta kullanılan malzemelerden sokak hayvanlarına barınak yaptıklarını belirterek, bu sayede öğrencilerin hem boş vakitlerini değerlendirdiklerini hem de hayvan sevgisini öğrendiklerini söyledi.

Sokakta sahipsiz kalan hayvanlar için güzel bir çalışma yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Özcan, "Hayvanlar için insanların bilinçlenmesi açısından bu projede bulunmaktan son derece mutluyuz. Havalar çok soğuk, hayvanların barınmaya, bakıma ve yiyeceğe çok ihtiyacı var. Sokaklarda sahipsiz kalan hayvanlar için böyle bir çalışma yapıyoruz, daha çok insanın bu çalışmalara destek vermesini bekliyoruz. Maddi ve manevi destek bekliyoruz." dedi. AA

Etiketler: ığdır, öğrencilerden sokak hayvanlarına barınak
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