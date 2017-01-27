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Öğrenciler peynir, turşu ve sirke üretiyor

Yetenekli çocuklara eğitim verilen Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenciler doğal yollarla peynir, turşu ve sirke yapımını öğreniyor.

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Öğrenciler peynir, turşu ve sirke üretiyor

Kütahya'da, yetenekli çocuklara eğitim verilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenciler doğal yollarla peynir, turşu ve sirke yapımını öğreniyor.

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Fazıl Akkoç, doğal yaşamı özendirme ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında öğrencilerin, öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle doğal ürünler ürettiğini söyledi.

Merkezde eğitim gören öğrencilerin talebi üzerine doğal yaşamı özendirici proje hazırladıklarını aktaran Akkoç, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız burada herkesin evlerinde rahatlıkla üretebileceği doğal ürünler üretiyor. Daha önce tam buğday ekmeği, sirke, turşu gibi ürünler ürettiler. Şimdi de il merkezine yakın bir köyden temin ettiğimiz sütle peynir üretimini gerçekleştirdiler. Burada eğitim gören çocuklar özel çocuklar. Yediklerine içtiklerine özen gösteriyorlar. Anne ve babalarına olduğu gibi gittikleri okuldaki arkadaşlarına da örnek oluyorlar. Hatta kamuoyunda da yaptıkları faaliyetlerle lider olarak önder oluyorlar."

Proje Koordinatörü Özlem Sunar da çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri için doğal beslenmelerinin önemini vurguladı.

Sunar, projeyle öğrencilerine doğal ürünler tüketmeyi öğretmeye çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Aslında bunu artık herkes biliyor ve kabul ediyor. Biz de bu kapsamda çocuklarımıza bunu anlatarak ve uygulayarak öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız bundan sonraki yaşamlarında bunları kullansınlar istiyoruz. Hatta başta anne ve babalarına olmak üzere bu konuda herkese örnek olmalarını sağlamaya çalışıyoruz." 

Etiketler: Kütahya, meb, yetenekli çocuklara eğitim, peynir, sirke, turşu
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