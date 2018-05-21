Öğrenciler hayvan sevgisini anaokulunda öğreniyor

Merkez Karaköprü ilçesinde yer alan ve 2009 yılında eğitim-öğretime başlayan Nar Çiçeği Anaokulu, fiziki şartları ve olanaklarıyla yüksek standartlara sahip.

Öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi ve hayvan sevgisini pekiştirmek için bahçesinde tay, kuzu, oğlak, tavuk ve ördek olan okul, bu yönüyle hayvanat bahçesini andırıyor.

Adrese dayalı kayıt sisteminin henüz uygulanmadığı anaokulu, kentin birçok yerinde oturan veli ve öğrencilerin dikkatini çekiyor.

Yaklaşık 300 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda, çocuklar geleceğe hazırlanırken doğal ortamda eğlenceli vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

Nar Çiçeği Anaokulu Müdürü Halil Polat, okulun açılışından itibaren burada olduğunu ve alışılmışın dışında farklı metotlarla eğitim-öğretimi sürdürmeye gayret ettiklerini söyledi.

İşlerini severek yaptıklarını ve bunun öğrencilere yansıdığını ifade eden Polat, kentin en uzak mahallelerinden insanların bile çocuklarını buraya göndermeye çalıştığını anlattı.

"Kuluçka makinesinden civciv elde ediyoruz"

Halil Polat, bahçede oluşturdukları alanlarda birçok hayvan beslediklerini ve bunun çocuklar üzerinde olumlu etki oluşturduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu işe başladığımızda ideallerimiz vardı. Normal eğitimin yanı sıra farklı tekniklerle çocuklara daha nasıl faydalı oluruz diye çalışmalar yaptık. Bu amaçla okulumuzun bahçesine birçok hayvanın bulunduğu bir nevi hayvanat bahçesi yaptık. Kaplumbağa, tavşan, kaz, ördek, kuzu, oğlak, tay gibi çok sayıda evcil hayvanı okulumuzda barındırıyoruz. Çocuklar bu hayvanları çok sevdi çünkü bunların birçoğu bu hayvanları sadece televizyondan biliyor. Çocuklar evdeki sebze, meyve ve yemek artıklarını getirerek buradaki hayvanlarımızı besliyorlar. Kuzu ve oğlaklara biberonla süt veriyorlar. Aynı zamanda bahçedeki tavuklardan elde edilen yumurtaları deney atölyemizdeki kuluçka makinesine koyarak civciv çıkarıyoruz."

Okulda ayrıca müzik, deney, tiyatro atölyelerinin de yer aldığına dikkat çeken Halil Polat, bunlar sayesinde öğrencilerin derslerinde de başarılı olduğunu belirtti.

"Hayvanlar çocukların okulla bağını kuvvetlendiriyor"

Okul Müdürü Polat, çocuklara mutlu olacakları bir ortam sunmaya gayret gösterdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Burada amacımız çocuklarımızı eğitim ve öğretime kazandırırken aynı zamanda hayvan ve doğa sevgisini aşılatmak. Doğayla iç içe yaşıyorlar, bu konuda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Velilerimiz mutlu ve bize güveniyorlar. Öğrenciler burada geçirdikleri verimli zaman sayesinde eve gittiklerinde çok daha sakin oluyorlar. Okulumuzda ayrıca müzik, deney, tiyatro atölyelerimiz var, her türlü olanaklar çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için yapılıyor. Bizim okul 100 öğrenci kapasiteyle açıldı ama yoğun ilgiden dolayı daha sonra biz kullanılmayan bölümleri sınıflara dönüştürerek mevcudu 300'e kadar çıkardık. Şu anda öğrencilerde devamsızlık sorunu yok. Özellikle hayvanların bulunması çocukların okulla bağını kuvvetlendiriyor."

Velilerden Yahya Balcı, evlerinin okula uzak olmasına rağmen oğlunu buraya kayıt ettirdiğini belirterek, okuldan her anlamda memnun olduklarını anlattı.

Öğrencilerden Ela Yıldırım da, okulunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini, buradan ayrılmak istemediğini söyledi.

Kaynak: AA