Öğrenciler çöplerini potaya "smaçlıyor"

Kırıkkale Üniversitesi'nce hayata geçirilen proje ile basketbol potası şeklindeki çöp kutularıyla hem çöp atmak eğlenceli hale getiriliyor hem de öğrencilerde çevre bilinci oluşturuluyor.

Kırıkkale Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi'nde öğrencilerin yoğun olduğu 13 farklı alana yerleştirilen geri dönüşüm atıklarının toplandığı potalarla, temiz bir ortam oluşturmak, çevre temizliği bilincini geliştirmek, çöp sepetlerinin kullanımını eğlenceli hale getirmek amaçlanıyor.

Kırıkkale Üniversitesi'nde çöp kutularıyla toplanan atıklar, geri dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine katkıda da bulunuluyor. Katı atıklarını basketbol potası şeklindeki çöp kutularına atarken smaç ve turnike gibi basket atma yarışı yapan öğrenciler eğlenceli anlar yaşatıyor.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız, yaptığı açıklamada, geri dönüşüm potalı çöp kutularıyla yerleşkedeki çevre kirliliği tablosunu mümkün mertebe ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

Plastik türü çöplerin asırlar boyunca doğada kalabildiğini vurgulayan Yıldız, şunları belirtti:

"Bu malzemeler tekrar değerlendirilebildiği için ekonomiye de katkımız olacak. Ayrıca bunların tekrar üretilmesi için harcanacak enerjiden tasarruf edilecek. En önemlisi de biz bir eğitim kurumuyuz. 35 binin üzerinde öğrencimiz var. Bu geri dönüşüm potalarıyla öğrencilerimizde bir çevre bilinci oluşmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda kampüsümüzün 13 farklı yerine bu geri dönüşüm potalarını koyduk. Projemizi başlatalı iki hafta olmasına rağmen gayet olumlu sonuçlar verdi. Öğrencilerimiz tarafından daha da çok tanındıkça çöp sepetlerinin çabuk dolacağını düşünüyoruz."

Uygulamadan öğrenciler de memnun

Rektör Yıldız, potalı çöp kutularından öğrencilerin de çok memnun olduğunu bu anlamda projenin amacına ulaştığını ifade etti.

Öğrencilerin zaman zaman katı atıkları, pet şişe, plastik çay bardağı ve kağıt gibi çöpleri uzaktan fırlatabildiğine dikkati çeken Yıldız, "Ancak normal çöp kutuları öğrencilerin bu yaptıklarına cevap vermiyordu. Şimdi belirgin bir şekilde alan oluşturulunca öğrenciler artık geri dönüşüm sağlanacak çöpleri buralara atıyor. Öğrencilerimizde bu anlamda memnuniyet tablosu oluştu. Ayrıca geri dönüşüm potalarını ihtiyaca göre çoğaltacağız." diye konuştu. AA