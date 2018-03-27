Oğlunun tedavisi için yaprak saran anneye Afrin'deki askerden destek

8 yaşındaki Ayberk Akın'ın doğum sırasında oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluştu. Oğlunun tedavi masraflarının karşılanması için sosyal medyadan destek isteyen 37 yaşındaki anne Neslihan Akın, Afrin'de görev yapan bir askerin mesajıyla duygulandı.

Anne Neslihan Akın, tedavisi için yoğun fizik tedavi programının uygulandığı oğlunun kronik akciğer yetmezliğinin de olması nedeniyle uğraş veriyor.

Sosyal medyadan durumu anlattı

Ayberk haftanın 7 günü özel uzmanlarla fizik tedavi görüyor. Tedavi masraflarının bir bölümü devlet tarafından karşılanıyor. Genç kadın da bu süreçte bir fabrikada işçi olarak çalışan eşine destek olabilmek için harekete geçti.

8 yaşındaki Ayberk, 3 ay önce ayaklarından bir ameliyat geçirdi ve şu an destekle ayakta durabiliyor. Anne Akın'ın yaprak sarması ise kendisi gibi serebral palsi hastası çocuğu olan Semra Sönmez'in önerisiyle başladı.

Akın, sosyal medya hesabından "Evladım daha rahat nefes alıp versin diye fizik tedavi masrafları için sarma siparişi almam gerekiyor. Gören herkes, paylaşımla desteklerse çok mutlu olurum" mesajını paylaştı ve o mesaj kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Akın şunları söyledi:

"Çocuklarımızın tedavisine destek vermek için yaprak sarmaya başladığımızı sosyal medyada birbirimizi sürekli etiketleyerek paylaştık. Ben oğlumun küçük bir fotoğrafıyla birlikte tedavisi için sarma yapmam gerektiğine dair paylaşımda bulundum. Benim gönderim sadece bir uygulamada 20 binin üzerinde paylaşıldı. Bana mesajla ulaşanlar çok güzel dileklerde ve hayır duada bulunuyorlar. Şimdi geri dönüşleri de almaya başladık. Kendi başıma yetişemediğim durumlarda yardıma annemi de çağırır oldum. Elhamdülillah mesajım ses getirdi. Şu an rahatlıkla sipariş alıyorum."

"Ne güzel bir toplumuz"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma toplumun her kesiminden destek geldiğine dikkati çeken Akın, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bulunan Jandarma Özel Harekat mensubu bir askerin de kendisine ulaşarak sarma siparişi verdiğini söyledi.

O sipariş, Akın'ı oldukça duygulandırdı. Akın, şöyle konuştu:

"Afrin'den mesaj yazan bir askerimiz, 2 kilogram sarma siparişi verdi. Ben de uzak olduğunu, göndermemin çok zor olduğunu söyledim. 'Benim adıma sokaktaki çocuklara dağıtır mısınız?' karşılığını verdi. Bundan çok etkilendim. Ne kadar güzel bir toplumuz, birbirimizi en uzak yerlerden bile duyabiliyoruz."

Kaynak: AA