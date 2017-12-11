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Buradasınız : » » Öfkeli fil önce otobüse sonra kamyonete saldırdı

Öfkeli fil önce otobüse sonra kamyonete saldırdı

Çin'in Yunnan eyaletinde öfkeli bir fil, ortalığı birbirine kattı.

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Sık sık fil saldırılarının yaşandığı Çin'in Yunnan bölgesinde, öfkeli fil iki araca saldırdı.

Vahşi fil önce bozulan otobüsün çevresini kolaçan etti, sonra ön tarafına geçip otobüsün camına yüklendi. 

Camı kırılan otobüsün içindeki şoför ise olanları izlemekle yetindi. 

Filin bir sonraki hedefi biraz ilerideki kamyonetti. 

Yol kenarında duran aracın yanına gitti, kamyoneti yolun kenarına doğru itti.

Sonra açık camı fark etti, hortumuyla aracın içine de müdahale etti.

Her iki olay da maddi hasarla atlatılırken geriye bu görüntüler kaldı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: fil saldırıları, fil, çin
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