Ocak ayında 'sörf' keyfi

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, ilçede hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilenler Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent-Yahşi sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Aileleriyle sahile gelen bazı vatandaşlar kafe ve restoranlarda oturarak zaman geçirdi, balık tuttu, sörf yaptı.

Bodrum Turistik İşletmeciler Dernek Başkanı Celal Vural, güzel havada insanların dışarıya çıktığını belirtti.

Yaşanan yoğunluğun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Vural, "Hafta içi olmasına rağmen çok güzel bir kalabalık var. Bugünkü güneş insanlara biraz moral verdi. Onun için herkes dışarıda." dedi.

Bitez sahilide sörf yapan Nihat Şentürk de Bodrum'un yazının da kışının da değerli olduğunu söyledi.

Güzel havada sörf yapmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Şentürk, "Çok ideal bir rüzgar var. Yaz aylarına güzel bir başlangıç yapıyoruz. Rüzgar biraz daha artarsa daha keyifli olacak." diye konuştu.